На Югле загорелось здание, которое принадлежало одному из самых богатых людей в Латвии

В Риге на улице Саламандрас, 1 в понедельник вечером, 11 июня, загорелось историческое здание Juglas audums, которое принадлежало Роберту Хиршу, а сейчас здание принадлежит Латвийскому университету. Хирш был предпринимателем, который внедрил в Латвии производство тканей шелка и искусственного шелка.

Пострадавших, к счастью, нет. Об этом портал TVNET узнал в Государственной пожарно спасательной службе.

Пожарные получили вызов около 20.59. Сообщалось, что из здания на улице Мейю валит дым. Прибыв на место ЧП, спасатели увидели, что горит заброшенное здание.

На ликвидации пожара работают три экипажа спасателей, дежурит бригада скорой помощи.

Как порталу TVNET рассказала местная жительница Инга Цукура, здание горит уже пятый раз.

«Это здание принадлежит Латвийскому университету, который годами не интересуется объектом недвижимости. Здание заселили бомжи, малолетние наркоманы и хулиганы, которые разбрасывают вокруг шприцы. Несколько раз в неделю приходится вызывать полицию, чтобы навела порядок. Но, потом все продолжается и хулиганы портят то, что осталось от некогда красивого здания».