В Зиепниеккалнсе подростки вломились во двор школы и напились

9 июня вскоре после полуночи сотрудники земгальского управления муниципальной полиции Риги получили информацию о нескольких лицах, которые вломились во двор школы в Зиепниеккалнсе и шумят, мешая ночному спокойствию жителей многоквартирных домов.

На месте происшествия стражи порядка заметили нескольких молодых людей. Двое из них, увидев приближение оперативного транспорта, убежали. На месте происшествия остались трое - две девушки и один парень. Одна из девушек лежала на земле.

Подростки рассказали, что пришли во двор школы, чтобы выпить вина. Лежащая на земле девушка перебрала и ей стало плохо.

На место происшествия вызвали сотрудников неотложной медицинской помощи. Прибывшие медики решили девушку госпитализировать, в свою очередь опьянение остальных подростков не было столь большим, чтобы отправлять их в больницу.

Полицейские также выяснили номера телефонов родителей молодых людей и сообщили им о происходящем.

Нарушителям составили протоколы административного нарушения по факту нахождения в состоянии алкогольного опьянения, не достигнув совершеннолетия. Пьяных подростков передали родителям.