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Чудо на Юрмальском шоссе: «Слава Богу, я живая!» (фото)

Русский TVNET/Degpunktā
Фото: Скриншот

14 июня молодая женщина Дайна запомнит на всю жизнь, и, возможно, будет отмечать как свой второй день рождения.

Дело в том, что вчера на Юрмальской шоссе на скорости она влетела в припаркованную на обочине фуру. Причем, удар пришелся именно на сторону водителя. Девушка не только жива-здорова, она... отделалась парой царапин.

FOTO: Скриншот

По словам специалистов, в этой ситуации решали все не метры и сантиметры, а даже миллиметры.

«Я просто не заметила, он не выставил аварийный треугольник. Когда увидела, было слишком поздно. Я пыталась увернуться и въехала. Слава Богу, живая!», - рассказала передаче пребывающая в шоке Дайна прямо на месте ДТП.

Как оказалось, грузовик «Scania» ехал в то утро в сторону Юрмалы, у машины случилась техническая неполадка и шофер решил остановиться на обочине, чтобы дождаться техническую помощь. В голову ему почему-то не пришло выставить предупредительный треугольник об аварийной ситуации.

После удара он увидел искореженную машину и помог женщине выбраться из нее. Он также удивился, что никто в этой ситуации не пострадал.

По словам полиции вина лежит на обоих: водительница Volkswagen виновата непосредственно в столкновении, водитель большегруза - в игнорировании аварийного знака, который, по правилам, должен быть установлен за 150 метров.

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