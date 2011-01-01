На улице нашли сильно пьяного 11-летнего мальчика

В Земгале накануне медики доставили в больницу 11-летнего мальчика, который находился во дворе в сильном алкогольном опьянении, сообщает LETA. Не повезло вчера также годовалому малышу и 7-летней девочке.

Первого ребенка доставили в больницу, где у него была констатировано сильное алкогольное опьянение.

Также накануне вечером в больницу был доставлен годовалый малыш, который вылил на себя чайник с кипятком. У ребенка сильные ожоги.

Тем временем в Видземе 7-летняя девочка во время игры решила пронести на спине свою старшую сестру, однако, неудачно спуская ее, получила травму спину. Пострадавшая с подозрением на серьезную травму позвоночника была доставлена в больницу.

В целом за прошедшие сутки «скорой» было получено 1021 вызовов, в том числе 229 были связаны с травмами и несчастными случаями.