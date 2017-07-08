ФОТО: На променаде в Кенгарагсе появился новый объект

 

Фото: фото читателя

Весь июль на променаде в Кенгарагсе на территории Мазюмправского поместья будет открыт новый культурный объект «Улей», рассказывающий историю этих мест.

Посетители «улья» могут узнать о судьбе Мазюмправского поместья и Кенгарагса, его фабрик и заводов, посмотреть старые фото и артефакты. Можно просто посидеть в тени деревьев и почитать книги на установленных рядом скамьях.

Фото: фото читателя

По воскресеньям в полдень весь июль запланированы мероприятия для семей с детьми в сотрудничестве с научным центром ZINOO и Школой юных физиков. В другие отдельные дни по вечерам — концерты, посвященные в том числе Иманту Зиедонису.

Фото: фото читателя

Культурный улей установлен в рамках Z-месяца с помощью экспозиций музея Зиедониса. Такой же улей расположен и в Межапарке.

Фото: фото читателя

Фото: фото читателя

Фото: фото читателя

Фото: фото читателя

Фото: фото читателя

Фото: фото читателя


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