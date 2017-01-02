Канцелярия президента просит прощения за ошибку в переводе новогоднего обращения на русский

Словосочетание «латышский народ» вместо «латвийский народ» в русских субтитрах обращения супруги президента Латвии Иветы Вейоне, которая сказала «Latvijas tauta» - ошибка переводчика, сообщили Русскому TVNET в канцелярии президента.

Как Русский TVNET сообщал ранее, пожалуй, впервые за всю историю президентских поздравлений в нашей стране, Раймонд Вейонис поздравил латвийцев вместе со своей супругой Иветой Вейоне. Это выступление транслировалось на Первом Балтийском канале (ПБК) с субтитрами на русском языке. Однако слова Иветы Вейоне о будущем народа были переведены не совсем точно и вызвали возмущение многих русскоязычных жителей Латвии.

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Напоминаем, в своем обращении (0:57 на видео) Ивета Вейоне сказала следующее: Mūsu ģimenē aizvadītais gads ir bijis dažādu pārdzīvojumu pilns. Arī mēs grūtā brīdī sajutām to spēku, ko sniedz pozitīvas līdzcilvēku domas, patiess cilvēciskais atbalsts un pleca sajūta.

Tomēr vissvarīgākās ziņas šogad bija ļoti priecīgas – mēs sagaidījām savu pirmo mazbērniņu. Ir milzīgs prieks par katru Latvijā dzimušo bērnu. Ikkatrā mazulītī mēs redzam, kā veidojas un aug Latvijas tautas nākotne (будущее народа Латвии, - прим. ред).

Фото: Скриншот видео

В русской версии её словам были переведены следующим образом: "В нашей семье прошедший год был полон различных переживаний. Мы также в трудную минуту почувствовали силу, рожденную положительными мыслями сограждан, истинной человеческой поддержкой и чувством дружного плеча. Тем не менее, самая важная новость в этом году была очень радостной - мы дождались рождения первого внука. Огромная радость за каждого новорожденного ребенка в Латвии. В каждом младенце мы видим, как зарождается и развивается будущее латышского народа".

Фото: Скриншот видео

То есть,

супруга президента говорила о будущем всех народов Латвии, не выделяя ни один, в то время как в субтитрах на русском, переведенных с оригинала, шла речь о будущем только латышского народа.

Об этом Русский TVNET писал в статье «Как русский перевод новогодней речи супруги президента Латвии вызвал большой скандал».

Руководитель маркетинга ПБК Синтия Фриденберга сообщила, что переводом обращения занималась канцелярия президента, а не сотрудники ПБК. Эту информацию Русскому TVNET подтвердил и пресс-советник Президента Латвии Янис Сикснис.

По словам Сиксниса, г-жа Вейоне говорила о всём народе Латвии, ни в коему случае не пыталась выделить конкретную национальность. Также в пресс-центре подчеркнули, что президент Латвии во всех своих обращениях (и в обращении супружеской четы Вейониса в новогоднюю ночь в том числе) подчёркивает, что приоритет государства - сплочённость народа, и для Латвии важен каждый её житель.

Пресс-сответник сообщил, что переводом обращения президента занимался переводчик канцелярии президента.

В канцелярии признают, что допустили достаточно серьёзную ошибку, и приносят извинения за некорректный перевод с латышского на русский язык.

Обращение президента и его супруги доступно на сайте канцелярии www.president.lv. В настоящее время ошибка уже исправлена, и вместо «латвийский народ» в расшифровке написано «народ Латвии».

Фото: http://www.president.lv

Напомним, средняя брутто-зарплата сотрудников канцелярии президента увеличилась на 558 евро. Тогда представители канцелярии президента объяснили повышение зарплат высоким уровнем ответсвенности каждого работника:

«Работиники канцелярии президента занимаются решением серьёзных вопросов, которые влияют не только на развитие страны, но и на образ государства на мировой арене, и требуют высокого уровня ответственности. Необходимо укреплять аналитический потенциал канцелярии. Каждый работник канцелярии несёт ответственность за широкий круг обязанностей», - объяснили Русскому TVNET в пресс-центре президента Латвии.

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