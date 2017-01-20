День памяти защитников баррикад: что думают люди 26 лет спустя

20 января в Латвии - день памяти защитников баррикад 1991 года. Русский TVNET вышел на улицы Риги чтобы узнать у жителей Латвии, что помнят и знают они о событиях, которые произошли 26 лет назад, и что для них значит этот день.

События в 1991 году развернулись в Риге уже после принятия Сеймом Декларации о восстановлении государственной независимости Латвийской республики. На какое-то время в Латвии установилось двоевластие: действовали все структуры СССР, а парламент и правительство формировали параллельно структуры независимой Латвийской Республики.

Организованные Народным фронтом Латвии баррикады, в которых участвовали люди из всех регионов страны, были уникальным образцом ненасильственного протеста. Баррикады в Риге начали возводить вечером 13 января 1991 года, чтобы защитить здание Верховного Совета, телевидение, мосты и другие стратегически важные объекты.

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Самым трагичным днем баррикад стало 20 января, когда бойцы ОМОНа пытались захватить здание Министерства внутренних дел.

В перестрелке в центре Риги погибли пять человек:

школьник Эдийс Риекстиньш, два сотрудника органов внутренних дел - Владимир Гомонович и Сергей Кононенко, а также операторы Рижской киностудии Андрис Слапиньш и Гвидо Звайгзне.

Собравшиеся в пятницу, 20 декабря, на Домской площади подчёркивают важность событий января 1991 года, однако, для того, чтобы услышать альтернативную точку зрения, стоит лишь немного отойти от мест проведения памятных мероприятий.

Молодые люди, опрошенные Русским TVNET рассказывают, что слышали о дне баррикад в школе, но ничего конкретного из изученного на уроках истории вспомнить не могут.

Люди старшего возраста придерживаются разных точек зрения:

«Это было и прошло, это уже история. Я считаю, что не стоит сейчас акцентировать на этом своё внимание»;

«Честно говоря, я даже не знаю... Тогда, когда мы стояли на баррикадах, сегодняшние дни мы представляли по-другому. Звучали лозунги: «Пусть босые и бедные, зато свободные». И вот, пожалуйста - так и получилось!»;

«Помню, что в центре костры жгли... Вы думаете, в этих событиях были задействованы все? Только кучка определённых людей», - такие мнения прозвучали как от русских рижан, так и от латышей, живущих в столице.

Как сообщалось ранее, в Риге сегодня в течение всего дня проходят мероприятия памяти баррикад 1991 года. Одним из самых больших памятных мероприятий станет концерт «К новым небесам», который в 18.00 начнется в Домском соборе. На концерте прозвучит музыка Рихарда Дубры, Эрика Эшенвалдса, Луции Гаруты, Ренара Кауперса, Раймонда Паулса и др. композиторов.

В 16.00 в рижской Ратуше состоится торжественное мероприятие памяти баррикад 1991 года с участием мэра столицы Нила Ушакова, близких погибших в те январские дни, тогдашних сотрудников МВД и рижской милиции.

У здания Сейма сегодня также будет зажжен костер памяти, а все желающие смогут принять участие в возложении цветов к памятнику Свободы и на Бастионной горке. На Домской площади размещена передвижная выставка Музея баррикад 1991 года, а у здания Кабинета министров на ул. Бривибас будет демонстрироваться фильм «Истории баррикад».

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