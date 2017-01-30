Уехавшая из страны Агате: В Латвии тебя никто не ждет!

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Scanpix

«Когда живешь за границей много лет, обратно тебя никто уже не ждет» — так считает одна читательница TVNET, которая провела за рубежом много времени. Она указывает, что опыт жизни в чужой стране, точно также как и в своей, зависит только от самого человек, а не от государства, в котором он находится.

Читательница TVNET Агате пишет: «Недавно я прочитала на вашем портале статью «Верьте мне, дорогие, латвийцы, в Германии вас никто не ждет!», и мне хочется отметить, что все сказанное в данной публикации, к сожалению, истинная правда: за границей никто не ждет тебя с распростёртыми объятиями, но, как оказывается, и в Латвии тоже - тебе ничего не дадут просто за то, что ты гражданин страны.

У меня есть опыт проживания за рубежом — уехала учиться шесть лет назад и несколько раз ездила работать на лето. Скажу вам так: когда живешь много лет вдали, обратно тебя никто уже не ждет.

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Когда только уезжаешь из своей страны, очень важно скорее интегрироваться в новое общество — искать знакомых среди местных, среди таких же мигрантов.

В то же время, глупо общаться исключительно с латвийцами — крутиться среди своих же, ведь тогда не будет возможности интегрироваться.

Хочется добавить, что латвийцы за границей не похожи на тех, что живут в Латвии — будучи вдали от того негатива, что царит в нашей стране, очень легко быть патриотом, легко рассуждать о том, как же хорошо было дома! Только вернувшись обратно, ты понимаешь, что местные латвийцы скорее поставят тебе подножку, чем помогут, если им это будет выгоднее.

В конце концов — в мире нет мест, где бы тебя ждали. Нас 7 млрд на планете, и за свое место нужно бороться, не зависимо от того, в каком государстве ты находишься. Единственный факторо, который может повлиять на твой выбор — это личная степень привязанности к Латвии. У меня такой нет, поэтому ни разу не задумалась о том, чтобы вернуться обратно.

Те, кто смогут интегрироваться в новое общество и работать в нем, смогут хорошо себя чувствовать в любом месте.

Один уезжающий отличается от другого, поэтому и опыт у каждого будет свой. Про свой не могу сказать ни единого плохого слова, так как я не перекладываю ответственность на государство, в котором нахожусь. В том, что я уехала, вина не Дании, Великобритании, Германии или Латвии! Это мой выбор и моя ответственность! Я должна делать все что в моих силах и возможностях, чтобы этот опыт был хорошим".

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