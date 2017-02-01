Грипп стремительно распространяется по Латвии

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: depositphotos.com

На прошлой неделе интенсивность распространения гриппа в Латвии увеличилась в 2,5 раза, свидетельствуют данные мониторинга Центра контроля и профилактики заболеваний (ЦКПЗ).

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В 70 включенных в мониторинг практиках семейных врачей на прошлой неделе зарегистрирован 381 случай заболевания гриппом - в 2,5 раза больше, чем на предыдущей неделе.

В девяти включенных в мониторинг городах обращение в амбулаторные учреждения в связи с заболеванием гриппом превысило 100 случаев на 100 тысяч жителей, или эпидемиологический порог.

Самая высокая интенсивность гриппа зарегистрирована в Гулбенском крае - 837,4 случая заболевания на 100 тысяч жителей.

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В больницы с гриппом на прошлой неделе было доставлено 167 человек, еще 18 человек госпитализированы с вызванной гриппом пневмонией.

На прошлой неделе от гриппа умер один человек, всего же с начала сезона гриппа болезнь унесла жизни восьми человек.

Все они страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы, дыхательных путей, почек и другими хроническими заболеваниями. Все умершие (четыре женщины и трое мужчин) были старше 60 лет.

Как сообщалось, две недели назад ЦКПЗ объявил о начале эпидемии гриппа в Латвии.

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