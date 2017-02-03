Политолог: к выходкам Кайминьша я бы относился серьезно

Депутат Сейма Артусс Кайминьш
 

Депутат Сейма Артусс Кайминьш. Фото: Ieva Lūka/LETA

Парламенту любой демократической страны нужны яркие скандалисты, делающие политическую жизнь страны интереснее и разнообразнее. В Латвии такую роль исполняет (в буквальном смысле) Артус Кайминьш — актер, журналист и депутат Сейма. О том, почему к эксцентричному парламентёру стоит относиться со всей серьезностью, в ток-шоу Латвийского радио 4 рассказал директор Института национальных ресурсов Сергей Анцупов.

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На этой неделе Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям наказала устным выговором депутата «Единство» Вейко Сполитиса. Причина — его перепалка с Артусом Кайминьшем. На днях в адрес последнего довольно жестко высказался и депутат «Согласия» Борис Цилевич — мол, он готов разобраться с депутатом Кайминьшем «как это подобает мужчине».

По мнению Анцупова, таким образом Кайминьш лишь привлекает к себе внимание, и ничего плохого в этом, в общем-то, нет.

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«Само по себе некое яркое, вызывающее и очень активное поведение в парламенте — это, в общем-то, обычная вещь. Это привлечение внимания. Определенный актерский спорт. А Кайминьш — совершенно замечательный актер, прекрасно владеющий техникой. И то, что он делает — это абсолютно нормальный, стандартный вариант. Ну, должен быть такой человек!», — считает эксперт.

Анцупов добавил, что те, кто считают Кайминьша просто «клоуном» — сильно его недооценивают.

Радиоэфир

«Я бы относился к нему серьезно. Многие не понимают, что мир изменился. Особенно те, кто руководит государством, те, кто во власти. Они не понимают, что мир изменился, и пытаются жить в рамках неких старых парадигм. Мол, Трамп — расист, сексист, дурак и так далее. Но это не так. Масло уже пролито. Процессы уже идут. Под тем, что у нас пытаются представить как популизм, есть очень серьезная экономическая основа», — подчеркнул Анцупов.

Гостем программы также стал и вышеупомянутый депутат Вейко Сполитис. Комментируя свою реплику в адрес Кайминьша, политик пояснил, что его вывела из себя ложь коллеги.

«Комиссия сделала мне выговор и указала, что что так все-таки нельзя себя вести. И я согласен, что вышел за рамки. Но я это сказал и в комиссии. Почему я это сделал? Потому что он просто врал. Вчистую врал о том, что я, якобы, должен налогоплательщикам 16 тысяч, что это долг и так далее. Это абсолютная неправда. [...] Конечно, мир изменился, но все равно, я считаю, мы не должны отступать от мира, где есть правда и ложь. И когда мой коллега г-н Кайминьш использует неправду и ложь, я должен ему об этом сказать. Но вместе с тем учиться и вежливости», — самокритично отметил Сполитис.

Депутат также пожелал Кайминьшу лучше исполнять свои прямые обязанности в Сейме.

«Работа в парламенте — это, все-таки, работа законодательная. О чем вообще не говорится — так это о том, как коллега Кайминьш работает. По-большому счету, он работает журналистом Sūņu būda. Мы должны все-таки работать законодательно», — повторил Сполитис.

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