Латвийцы отвечают: «Анна Каренина писала ужасы, столица Ташкента - Узбекистан»

 

Фото: Скриншот видео

Если вопросы «В каком жанре писала Анна Каренина?» и «Когда короче сутки - зимой или летом?» кажутся вам абсолютно логичными, мы советуем посмотреть это видео.

У латвийских ребят, которые известны читателям Русского TVNET как авторы эксперимента про признание в любви маме и проверки своих друзей «на верность» вышло новое видео. На этот раз они решили задать вопросы с «подвохом» прохожим Даугавпилса.

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Идея уже не нова, однако, как выяснилось в ходе эксперимента - многие до сих пор не могут ответить на «бородатые» вопросы.

Из уст даугавпилчан звучали смелые предположения о том, что Анна Каренина писала «в ужасах», а столицей Ташкента является Узбекистан.

«Это не последнее наше видео в данном жанре. Пусть люди знают и готовятся», - комментирует Илья Шинкевич, один из авторов видео.

А вы смогли бы ответить на эти вопросы?

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