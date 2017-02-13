В Rimi ответили своей елгавской работнице, живущей на чердаке

Руководство Rimi Latvia предложили место в служебной гостинице своей работнице, ночующей на чердаке. Подобное предложение поступило и от социальной службы города Елгава. Об этом Русскому TVNET сообщила руководитель общественных отношений торговой сети Инга Бите.

Недавно патрульные полиции самоуправления Елгавы, получив вызов по поводу бездомного, ночующего на чердаке одного из домов, обнаружили молодую, сравнительно ухоженную женщину, которая рассказала, что не является елгавчанкой, но работает в местном Rimi.

Оказалось, что после 2 лет совместного проживания бывший парень выгнал ее из квартиры, девушке некуда идти и поэтому она нашла временное пристанище на чердаке.

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После проверки документов и уровня алкоголя в крови стало понятно, что на улицу попала нормальная, желающая трудиться и жить полноценной жизнью девушка, попавшая в трудную ситуацию.

Руководитель общественных отношений Rimi Latvia Инга Бите сообщилу Русскому TVNET по этому поводу следующее: «В дополнение к некоторым бонусам для наших работников (например, скидки на продукцию и страхование) мы предоставляем служебную гостиницу. В случае, если работник проживает более чем в 50 километров от своего рабочего места в Риге, гостиница ему предоставляется бесплатно.

В настоящее время услугу используют примерно 70 работников из Екабписла, Резекне, Тукумса, Цесиса, Салацгривы. О произошедшем мы узнали из СМИ. Мы проинформировали нашу работницу о возможности остаться в служебной гостинице. Также известно, что такую же помощь девушке предложила и социальная служба города Елгава».

Как сообщалось ранее, девушка не знала о ночных приютах, а заработанного в магазине не хватает на аренду квартиры. Пока стоят морозы, девушка будет находиться в приюте бесплатно, станет теплее - койко-место будет стоить 8 евро.

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