Рижский роддом: «ни за что туда не вернусь»; «от души благодарна врачам»

«Горький опыт тяжелых родов, пережитых в 23-летнем возрасте, меня 14 лет останавливал от второй беременности» - рассказывает TVNET 37-летняя читательница Карина. Она собралась с духом только недавно и пять месяцев назад в Сигулдской больнице появилась на свет здоровенькая девочка по имени Аустра. Карина выражает слова благодарности медикам Сигулды, отмечая, что исход зависит от таланта и профессионализма акушеров.

Никто ничего не пояснил

Ожидая второго малыша, Карина точно знала, что ни за что не будет рожать в Рижском роддоме, несмотря на то, что живет в самом центре Риги. «Я понимаю, что за эти годы там многое поменялось, не хочу никого обвинять, но

пережитая 14 лет назад эмоционально-психологическая травма дает о себе знать каждый раз, когда проезжаю мимо красного кирпичного здания»

- говорит девушка.

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Для родов она выбрала больницу в Сигулде, о которой слышала много хороших отзывов.

Карина рассказала порталу TVNET, что же произошло с ней более 10 лет назад.

«В Рижский роддом мы приехали в день, когда была назначена дата для родов — 15 мая. От местных девушек Гулбенского края я слышала настоящие ужасы о Гулбенской больнице, поэтому решила, что хочу рожать в Риге. Там меня приняли и сказали, чтобы я оставалась в роддоме, так как малыш совсем скоро должен появиться на свет. Ждала неделю, но ничего не происходило. Когда прошло 9 дней, после завтрака меня пригласили в кабинет, ввели гель и

постфактум сказали, что будут искусственно вызывать роды.

Никто мне ничего не пояснил – отвели в палату, и тогда у меня начались боли. Тяжелые, специфические боли без остановки. Спустя полчаса меня отвели наверх в предродовую палату и просто там оставили.

Я не знала что делать, так как боли были невыносимы — инстинктивно искала позу, в которой можно было бы переждать эти мучения.

И мне это удалось — обхватила большой резиновый мяч ногами, и качалась на нем. Прошло примерно три часа, никто ко мне так и не пришел. Когда дверь палаты наконец открылась, зашла какая-то женщина и спросила, оплатила ли я палату. Я пожала плечами, так как не понимала, что она от меня хочет. Тогда она

выхватила у меня мяч, сказав, что отнесет его той, которая за палату заплатила.

Она ушла, а я осталась со многочисленными вопросами и болями, которые только усиливались.

Около трех часов меня взяли под локти и, ничего не объяснив, отвели в какое-то помещение, взяли большую иглу и проткнули околоплодный пузырь. Вот тогда боли стали по-настоящему невыносимыми. У меня даже не было сил плакать. Тем не менее,

если бы мне хоть кто-нибудь сказал, что происходит и почему они это делают — мой аналитический ум успокоил бы сердце.

Однако никто ничего не сказал, а у меня совершенно не было сил спрашивать. Около пяти я не выдержала , доползла по длинному коридору до медсестры и спросила, нет ли возможности принять какое-нибудь обезболивающее, так как от боли отключаюсь.

Она повернулась и спросила, почему я не попросила раньше. Тогда мне сделали эпидуральную анестезию, опять ничего не рассказав.... Боль утихла, тогда уже нужно было идти в родильный зал»

Все было как в тумане

«Я ничего не чувствовала, не понимала, что нужно делать», продолжает Карина. «Принимая во внимание, что из-за занятий спортом у меня достаточно сильный живот, и, как мне кажется, мышцы промежности, когда акушерка сказала «тужься», мне не пришлось долго бороться и малыш появился на свет. Кровь и другие физиологические жидкости хлестали по воздуху. Увидела струю крови и подумала, что умираю.

Забрызганные кровью потолок и стены навсегда останутся в моей памяти.

Карлис родился большим и похожим на ребенка, которого уже неделю хорошо кормили. Кажется, были какие-то разрывы, и их зашивали; не помню — все было как в тумане. Нас отвезли в палату и оставили. Я не знала что делать. Положила ребенка рядом и пыталась уснуть не двигаясь. Я не могла уснуть два дня, из-за чего начала просто «ехать крыша». Тогда меня подключили к системе, чтобы я могла выспаться, а ребенка на ночь забрали.

На третий день пришла женщина и спросила: носила ли я ребенка на руках? На что я ответила утвердительно. Тогда она начала меня ругать:

«Тебе что, никто не сказал, что у малыша при рождении сломана ключица?»

Спасибо врачам

40-летняя Зане совершенно другого мнения. Двух своих дочек она родила именно здесь - в Рижском роддоме. «Отношение было фантастическим – сестры, акушерки, врачи - все были очень добродушными и заботливыми.

Я благодарна медикам за то, что свой опыт рождения ребенка могу описать словом - красивый.

Конечно, в самом начале мы боялись возможных осложнений, решили, что ребенок должен появиться на свет естественным путем. Мне было важно прочувствовать каждый момент этого процесса, и даже боль» - рассказывает Зане.

Стоит добавить, что роды Зане были, как их принято называть, платными - она заключила договор с акушеркой, которой полностью доверилась.

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