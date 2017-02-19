Население Риги за год выросло на 5947 человек

 

Фото: Agnese Gulbe / LETA

Население Риги за год увеличилось на 5947 человек или неполный процент, свидетельствуют данные Управления по делам гражданства и миграции.

1 января 2016 года в столице было зарегистрировано 698 529 жителей, 1 января этого года - 704 476 жителей.

Больше всего рижан проживает в Латгальском предместье - 185 884 человека. Численность населения в этом предместье за год возросла на 1069 человек. На втором месте по количеству жителей Видземское предместье, где проживает 179 609 человек (1 января 2016 года - 177 289 человек).

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В Курземском районе число жителей увеличилось со 129 147 человек до 129 590 человек,

а в Земгальском предместье - со 103 744 человек до 104 353 человека. В Зиемельском районе в этом году проживают 79 925 человек, что на 677 человек больше, чем в прошлом году (79 248 человек).

Меньше всего жителей в Центральном районе, где 1 января этого года проживало 25 115 человек (в прошлом году - 24 286 человек).

Рига является единственным из больших городов Латвии, где число жителей за год увеличилось.

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