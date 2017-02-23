Зарплаты педагогов не могут зависеть от результатов реорганизации школьной сети

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Eugene Odinokov / Sputnik

Зарплата педагогов не должна зависеть от того, насколько успешно правительству и самоуправлениям удается реорганизация школьной сети, сказал сегодня утром в интервью передаче ЛТВ «Утренняя панорама» руководитель Латвийского союза свободных профсоюзов Эгил Балдзенс.

Каждый должен делать свою работу, подчеркнул он. Учителя должны учить детей, а правительство и самоуправления должны отвечать за реорганизацию школьной сети.

«Мы никогда не возражали против того, что правительство должно исполнять свои обязанности. Но когда нам говорят: «если правительство не справится со школьной реформой, то учителя не получат никакой прибавки к зарплате», мы возражаем», - сказал Балдзенс.

Реклама

Он также отметил, что система образования в Латвии перефинансирована, но педагоги при этом получают маленькие зарплаты. «Нельзя делать так, как сделал министр образования вместе с правительством, когда вроде как зарплату повысили, но в действительности при такой же нагрузке учителя могут получить меньшую зарплату», - говорит глава профсоюза.

Ранее министр образования и науки Карлис Шадурскис сказал «Неаткарига рита авизе»: если реогранизация школьной сети не увенчается успехом, то и денег на повышение зарплат педагогам не будет.

Еще по этой теме
«Если не удастся упорядочить сеть школ, денег на повышение зарплат не будет»

«Если не удастся упорядочить сеть школ, денег на повышение зарплат не будет»

Шадурскис рассказал, от чего зависит оптимизация школьной сети

Шадурскис рассказал, от чего зависит оптимизация школьной сети


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 750 EUR
Дом
Дом, Jaunmārupe, 90000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Līvāni, 90000 EUR

reklama.vesti.lv

Катя Гордон чуть не умерла во время родов Showbiz

Катя Гордон чуть не умерла во время родов

Похудевшая Елена Ваенга показала фигуру в секси-белье Wo&Men

Похудевшая Елена Ваенга показала фигуру в секси-белье

6 процедур, которые не рекомендуют сами пластические хирурги Wo&Men

6 процедур, которые не рекомендуют сами пластические хирурги

Танцовщица на шесте plus size гордится своим телом и достижениям Wo&Men

Танцовщица на шесте plus size гордится своим телом и достижениям

Рассекречены характеристики загадочного смартфона Nokia Hi-Tech

Рассекречены характеристики загадочного смартфона Nokia

Образование

TVNET спрашивает

Поддерживаете ли Вы меры по ужесточению доступа к интернет-банкам? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Сдают Дом, Юрмала
Сдают Дом, Юрмала 1300 EUR
Сдают Торговые площади Кенгарагс
Сдают Торговые площади Кенгарагс 612.5 EUR
Продают Квартиры, Кенгарагс
Продают Квартиры, Кенгарагс 82 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
EXPORT MANAGER
EXPORT MANAGER
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERI ( ...
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERI ( ...
RECRUITMENT LEAD
RECRUITMENT LEAD
МЕНЕДЖЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕ ...
МЕНЕДЖЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 