Стало известно, какую компенсацию предложила «Sala» за «самих бистрих мушин»

Торт почти съеден, но табличка осталась.
 

Торт почти съеден, но табличка осталась.. Фото: Facebook

Вызвавшая вечера, 23 февраля, большой резонанс история с надписью на праздничным торте получила продолжение: кондитерская «Sala» принесла извинения и предложила компенсацию клиентке.

Обладательница кондитерского изделия рассказала, что руководство кондитерской «Sala» связалось с ней.

В Facebook она разместила следующий пост: "Они принесли извинения от всей компании и поблагодарили за то, что не оставили без внимания этот случай. Написали, что решают этот вопрос с кондитером и продавцом и подметили, что решение продавца было недопустимым т.к. в течении дня могли переделать надпись. Предложили компенсировать всё подарочной картой в размере 30 евро, которую я с удовольствием приму в дар!!!

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По поводу того, что мой пост выкладывали на другие порталы, хочу сказать, что я безмерно счастлива была порадовать всю Ригу своей историей!

От себя, от моих коллег можно добавить, что торт был очень вкусным. «Sala», вы сделали наш день! Остаётся только надеяться, что в будущем таких ситуации не произойдёт!

Кстати, табличка ещё жива, может кому-то надо? :D :D Мужчины, ещё раз с праздником!!!

". (орфография и пунктуация автора сохранены - прим. редакции)

Как уже сообщал Русский TVNET, рижанка в Facebook вчера поделилась забавным случаем: заказав 23 февраля торт с надписью, чтобы поздравить коллег-мужчин, она получила кондитерское изделие, на котором насчитала четыре ошибки.

Она гласила «Самим бистрим мушинам».

Причем, работники компании, по словам девушки, отказались заменить или каким-то образом компенсировать причиненный моральный ущерб. Однако, когда казус, благодаря соцсетям и СМИ, стал достоянием широкой общественности, «Sala» кардинально поменяла свое мнение.

Нашему порталу они предоставили свой коментарий: «Очень странно, что такая ситуация могла произойти, в нашей кондитерской работают люди, которые знают как русский, так и латышский языки.

Мы также оценили реакцию кассира. Могу сказать, что у нас будут с ней достаточно «острые» переговоры. Мы приносим свои извинения покупательнице и готовы исправить свою ошибку.

Насколько я поняла, торт уже был подарен, поэтому компенсировать свою оплошность точно таким же тортом нет смысла. Поэтому мы можем предложить покупательнице либо деньги, либо какие-либо кондитерские изделия».

Остается добавить, что большая часть пользователей, да и те самые «муШины», которым был адресован торт, отнеслись с произошедшему с юмором.

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