Февраль: суровые будни работницы «Rimi», игры «в самоубийства» и как латвийцы американских солдат встречали

 
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Будни работницы «Rimi» шокируют латвийцев

Фото: Коллаж Русского TVNET

Февраль в этом году выдался в меру холодным и в меру тёплым: солнечные ясные дни иногда сменялись холодными и ветреными. И если метеорологическими прогнозами латвийского жителя удивить вряд ли получится, то происходящие в старне события в большей или меньшей степени способны оставить свои отпечатки. Русский TVNET предлагает вспомнить, что же интересного произошло в Латвии за последний месяц зимы.

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Будни работницы «Rimi» шокируют латвийцев

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