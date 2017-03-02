Февраль: суровые будни работницы «Rimi», игры «в самоубийства» и как латвийцы американских солдат встречали

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Февраль в этом году выдался в меру холодным и в меру тёплым: солнечные ясные дни иногда сменялись холодными и ветреными. И если метеорологическими прогнозами латвийского жителя удивить вряд ли получится, то происходящие в старне события в большей или меньшей степени способны оставить свои отпечатки. Русский TVNET предлагает вспомнить, что же интересного произошло в Латвии за последний месяц зимы.