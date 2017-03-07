НАТО планирует до 2021 года вложить в оборону Латвии примерно 71 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

Эти деньги планируется вложить в развитие инфраструктуры Национальных вооруженных сил (НВС) и обеспечение приема и размещения союзников.

Согласно изданному в конце февраля распоряжению Кабинета министров, в 2017-2021 гг. Минобороны сможет брать на себя долгосрочные обязательства и заключать договоры, привлекая финансирование программы НАТО по инвестициям в безопасность в размере до 71 млн евро для иностранной финансовой помощи и не более 27 млн евро для уплаты налогов на национальное финансирование и софинансирование проектов.

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Финансирование программы НАТО по инвестициям в безопасность планируется израсходовать на развитие инфраструктуры обучения и снабжения.

Как сообщалось, руководимый Канадой батальон НАТО в составе более 1000 военнослужащих в полном составе прибудет в Латвию до июня.

Сейчас на военных объектах активно развивается инфраструктура, необходимая для принятия батальона, - казармы, ремонтные мастерские. Дополнительные средства из бюджета на развитие инфраструктуры в данный момент не требуются. В целом в ближайшие годы расходы на эти цели составят около 50 млн евро.

Решение о размещении международных батальонов НАТО в странах Балтии и Польше было принято на Варшавском саммите НАТО в июле прошлого года.

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