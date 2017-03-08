ЦГЯ начал проверку по поводу выступления Лембергса на русском языке

Центр государственного языка (ЦГЯ) начал проверку по поводу выступления мэра Вентспилса Айвара Лембергса на русском языке.

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Как сообщила во вторник программа «Панорама» на Латвийском телевидении, 28 февраля Лембергс перед подписанием договора о продолжении сотрудничества с Рижским русским театром обратился к зрителям в Доме культуры «Юрас варти» на русском языке. Мэр говорил несколько минут, но перевода его выступления обеспечено не было. Перед обращением к зрителям Лембергс коротко поздоровался с аудиторией на госязыке.

Свой поступок он объяснил тем, что публика в зале в основном была русскоязычной.

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Центр начал проверку этого случая, но более подробных комментариев пока не предоставляет. Заместитель директора ЦГЯ Ингрида Берзиня сообщила, что в ходе проверки у всех причастных сторон будут взяты разъяснения.

«Если мероприятие проводит государственное или муниципальное учреждение, рабочим языком должен быть латышский. А депутат в Латвийской Республике всегда должен говорить на государственном языке», - добавила представитель центра.

Ранее ЦГЯ также начал проверку в отношении мэра Риги Нила Ушакова, который в День теней говорил со школьниками на русском языке.

В центре сообщили, что проверяют действия руководителей ряда самоуправлений, хотя публично известно не о всех случаях. Правила выбора языка в законе четко определены, а именно, если бы в Дне теней участвовали иностранные школьники, Ушаков мог бы говорить и по-английски, но это необходимо согласовать с ЦГЯ.

Штраф за такое нарушение составляет 35-70 евро, в повторном случае - 140 евро, и платить его должен организатор мероприятия, а не должностное лицо, которое говорило не на государственном языке.

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