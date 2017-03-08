ЦГЯ начал проверку по поводу выступления Лембергса на русском языке

Центр государственного языка (ЦГЯ) начал проверку по поводу выступления мэра Вентспилса Айвара Лембергса на русском языке.
Как сообщила во вторник программа «Панорама» на Латвийском телевидении, 28 февраля Лембергс перед подписанием договора о продолжении сотрудничества с Рижским русским театром обратился к зрителям в Доме культуры «Юрас варти» на русском языке. Мэр говорил несколько минут, но перевода его выступления обеспечено не было. Перед обращением к зрителям Лембергс коротко поздоровался с аудиторией на госязыке.
Свой поступок он объяснил тем, что публика в зале в основном была русскоязычной.
Центр начал проверку этого случая, но более подробных комментариев пока не предоставляет. Заместитель директора ЦГЯ Ингрида Берзиня сообщила, что в ходе проверки у всех причастных сторон будут взяты разъяснения.
«Если мероприятие проводит государственное или муниципальное учреждение, рабочим языком должен быть латышский. А депутат в Латвийской Республике всегда должен говорить на государственном языке», - добавила представитель центра.
Ранее ЦГЯ также начал проверку в отношении мэра Риги Нила Ушакова, который в День теней говорил со школьниками на русском языке.
В центре сообщили, что проверяют действия руководителей ряда самоуправлений, хотя публично известно не о всех случаях. Правила выбора языка в законе четко определены, а именно, если бы в Дне теней участвовали иностранные школьники, Ушаков мог бы говорить и по-английски, но это необходимо согласовать с ЦГЯ.
Штраф за такое нарушение составляет 35-70 евро, в повторном случае - 140 евро, и платить его должен организатор мероприятия, а не должностное лицо, которое говорило не на государственном языке.Еще по этой теме