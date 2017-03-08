В Латвии среднее число детей на одну женщину увеличилось больше всего в ЕС

В Латвии в 2015 году среднее число детей на одну женщину составило 1,7 - на 0,48 больше, чем в 2001 году, когда этот показатель составлял 1,22. Это самое большое в ЕС повышение уровня фертильности за этот период, свидетельствуют опубликованные в среду данные «Eurostat».

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Второй наибольший прирост этого показателя за 15 лет зарегистрирован в Чехии (+0,42), далее следуют Литва (+0,41), Словения (+0,36), Болгария (+0,32), Румыния (+0,31), Швеция (+0,28) и Эстония (+0,26). Самый большой спад был на Кипре (-0,25), в Люксембурге (-0,19) и Португалии (-0,14).

В 19 странах ЕС среднее число детей на одну женщину с 2001 года увеличилось, в девяти - уменьшилось

. В ЕС в среднем на одну женщину приходится 1,58 ребенка (в 2001 году - 1,46).

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Во всех странах ЕС общий уровень фертильности был меньше 2,1, который необходим для обновления общества. Самым высоким этот показатель был во Франции (1,96), Ирландии (1,92), Швеции (1,85), Великобритании (1,8), Дании (1,71), в Латвии, Литве и Бельгии (по 1,7). Самый низкий показатель был в Португалии (1,31), на Кипре и в Польше (по 1,32), в Греции и Испании (по 1,33) и в Италии (1,35). В Эстонии он составил 1,58, как и средний в ЕС.

В 2015 году в ЕС родилось 5,103 млн детей - на 0,8% больше, чем в 2001 году.

Наибольший прирост зарегистрирован в Швеции (+25,6%), Чехии (+22,1%), Словении (+18,1%) и Великобритании (+16,1%). Больше всего рождаемость упала в Португалии (-24,2%), Нидерландах (-15,8%), Дании (-11,1%), Румынии (-10,4%) и Греции (-10,2%).

По данным «Eurostat», в Латвии в 2015 году родилось 21,98 тыс. детей - на 11,4% больше, чем в 2001 году, в Литве - 31,48 тыс., на 0,9% больше, в Эстонии - 13,91 тыс., на 10% больше.

Средний возраст, в котором женщины рожают первенца, в 2015 году в ЕС составил 28,9 года. В Латвии это 26,5 года, в Литве - 27,1 года, в Эстонии - 27,2 года.

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