Налог на недвижимость: учительнице выставили счет – 1800 евро

В будущем налог на недвижимость будет только расти. Если будет введена новая база кадастровой стоимости, то для некоторых он вырастет в разы. Однако и сейчас собственный дом, построенный собственными силами при отказе от очень многого для некоторых оказывается неподъемной ношей из-за постоянного увеличения ставки налога на недвижимость, рассказывает передача «Личное дело» на LTV7.

Участок в самом центре Риги, красивый, ухоженный дом. Нет, здесь не живут богачи. Эту землю учительница Лиана Хиршсоне унаследовала от своей бабушки. В 2003 году с мужем взяли кредит, начали строительство.

«Мы это все построили. Детей не возили никуда. За границу не ездили. Не доедали. Строили этот дом и платили кредит», - рассказывает Лиана.

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Сборы по налогу на недвижимость увеличиваются. Причем, стремительно.

«У меня два счета: Это прошлогодний - 1 042 евро и второй счет: 1800 евро.

Налог поднялся с прошлого года на 700 евро, даже больше. (..) Я учительница. У меня средняя зарплата — 460 евро в месяц.

То есть, этот налог – почти 2000 евро — половина моей годовой зарплаты!», - сетует Лиана.

В прошлом году Лиана Хиршсоне подала инициативу на manabalss.lv – за отмену налога на недвижимость на единственное жилье. За короткое время, меньше, чем за месяц было собрано 12 с лишним тысяч подписей.

Меньше месяца потребовалось, чтобы собрать подписи простых людей. Почти год ушел, чтобы власти ничего не сделали... 28 февраля. Министр финансов презентует план налоговой реформы. Там сплошной позитив: снизить подоходный налог с населения до 20%, сохранить микропредприятия, поднять минимальную зарплату до 430 евро. Вот только о налоге на недвижимость ни слова.

Неспроста. Что с ним делать чиновники сами не могут решить.

С этого года должна была вступить в силу новая база кадастровой стоимости. По плану, кадастровая стоимость должна приблизиться к рыночной — до 85%. Но стразу стало понятно: будут серьезные проблемы.

«Когда мы ознакомились с результатами, которые разработала Государственная земельная служба, беря во внимание то, что происходит на рынке, пришли к выводу, кадастр нельзя двигать на утверждение, потому что конечные счета для людей будут такими, что их не смогут заплатить», - сказала заместитель госсекретаря Министерства юстиции Лайла Мединя.

Сказанное в Минюсте подтверждают и в Земельной службе.

«То, что из-за увеличения кадастровой стоимости, вырастет и платеж налога на недвижимость - это чистая математика. Допустим, надо было платить 100 евро, ставка налога на землю 1,5%. Если кадастровая стоимость становится 200 евро, то автоматически и практически, если нет никаких льгот, платеж увеличивается в 2 раза», - говорит гендиректор Государственной земельной службы Солвита Звидриня.

Особенно кадастровая стоимость должна вырасти у новостроек, которые построены после 2000 года. Это, как раз случай семьи Хиршсоне.

«Если Рижская дума не будет менять ставку в 1,5% на землю, то наша кадастровая стоимость увеличится, также увеличится налог… и он будет уже 3 500 примерно», - ужасается Хиршсоне.

Поэтому в 2016 введение новый базы заморозили на один год, чтобы за это время Министерство юстиции вместе с Минфином и самоуправлениями нашли решение. Время для размышлений подходит к концу, со дня на день должен быть конкретный ответ, а его нет.

Предложение Министерства юстиции: заморозить введение новой базы кадастровой стоимости еще на несколько лет. Плюс оценку делать не каждые два года, как принято в законе, а каждые четыре. Мол, это даст людям хоть какое-то чувство стабильности. Но радикально ситуацию не спасет: ну, не будет резкого взлета налога на недвижимость со следующего года, но в ближайшем будущем это все равно произойдет. В свою очередь, отменять налог на недвижимость на единственное жилье правительство явно не спешит.

«Этот налог — важная часть дохода самоуправлений.

Мы, конечно, должны прислушиваться и к самоуправлениям, просто, самовольно принимать решение нельзя», - считает министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

Взамен Министерство финансов предлагает дать возможность самоуправлениям шире использовать льготы. Пусть местные власти и помогают людям, особенно если видят, что человек не может потянуть налог. Но самоуправления этому предложению не рады.

По словам главы Латвийского союза самоуправлений Андриса Яунслейниса, при нынешней налоговой политике, которая предусматривает уменьшение подоходного налога с населения, что является крупнейшим источником дохода муниципальных бюджетов, самоуправления потеряют до 300 млн. евро.

Лиана и ее муж Эстрис продолжают бороться за свое предложения, за свой собственный дом. 27 марта у здания Сейма пройдет митинг. Надеются, их поддержат 300 человек. Потом подадут в Конституционный суд. Если и это не поможет, поступят так, как делают многие латвийцы.





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