Мероприятия 16 марта в Риге завершились: как это было - читайте в нашем текством онлайне

Сегодня в День памяти легионеров в Риге прошли традиционные мероприятия. В шествии памяти легионеров приняли участие около 2000 человек. Пять человек были задержаны. Корреспонденты Русского TVNET вели онлайн-репортаж с места событий, сообщая на портале самые интересные, актуальные и важные новости.

Реклама

Следующее мероприятие запланировано на 17:30. Бывший редактор газеты «СМ» Алла Березовская проведет у памятника Свободы собрание в память о латышских легионерах.

По подсчетам полицейских, в шествии памяти легионеров приняли участие около 2000 человек; полиция задержала пять человек.

В этом году количество участников шествия по сравнению с предыдущими годами немного увеличилось, но в то же время стало меньше людей, которые пришли просто посмотреть на шествие. По словам начальник Главного управления полиции порядка Артиса Велшса, это облегчает работу полиции.

В целом, по оценке полиции, мероприятие прошло без существенных эксцессов.

Во время шествия задержано пять человек. Двое задержаны за сопротивление полиции, в отношении них начато административное дело. Еще три человека задержаны за нарушение порядка проведения собраний, шествий и пикетов. В числе задержанных - известный антифашист Александр Гильман.

Что касается несостоявшегося митинга Латвийского антинацитского комитета, который был запланирован на утро, то, по словам начальника полиции порядка, он, скорее всего, не состоялся по той причине, что его организаторы понимали, что будут отделены от шествия и не смогут привлечь желаемого внимания.

13.00 Шествие закончилось. Участники постепенно расходятся.

12.30 Входящее в правящую коалицию Национальное объединение в своем Twitter выпустило поздравление к дню латышских легионеров.

На изображении запечатлены депутаты Сейма Эдвин Шноре и Райвис Дзинтарс, а вместе с ними – кандидат в мэры Риги от Нацблока Байба Брока.

Twitter

Twitter

У памятника Свободы, как Вы видите, на фотографиях, много людей.

12.00 Незадолго до начала шествия полиция арестовала двух мужчин, у которых были прикреплены георгиевские ленточки. Мужчины выкрикивали: «Позор Латвии» и «Фашизм не пройдет».

В организованном обществом «Daugavas Vanagi Latvijа» шествии от церкви Иоанна к памятнику Свободы участвуют несколько сотен человек.

Они несут флаги Латвии, Литвы и Эстонии, многие пришли на шествие с цветами.

В шествии участвуют также несколько депутатов Сейма от объединения «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ, в том числе Имант Парадниекс, Райвис Дзинтарс, Янис Домбрава, а также Эйнар Цилинскис.

Участники шествия поют патриотические песни, некоторые держат в руках плакаты с надписями «Мы говорим «нет» нацизму и коммунизму» и перечеркнутые портреты Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, на которых написано «Нет режимам Гитлера и Сталина».

В начале шествия небольшая заминка вышла из-за представителей организации из Германии, которые протестовали против глорификации нацизма, но стражи порядка быстро увели их прочь от места шествия.

11.43 У памятника Свободы участники шествия возлагают цветы.

11.34 Совсем скоро здесь будет многолюдно.

11.25 Вот такие меры безопасности около памятника Свободы. Полиция будит бдить и на воде Городского канала.

Несколько автобусов подвезли полицейских в центр Риги. Нам же обещали самые серьезные меры безопасности.

А служебных собак доставили на машинах.

11.20 LETA сообщила, что представители «Латвийского антинацистского комитета» не пришли на заявленный ими же митинг, который должен был состояться неподалеку от памятника свободы.

11.17 Каждый год самым многочисленным мероприятием 16 марта является шествие Лимбажского отделения организации Daugavas Vanagi Latvijа от церкви Св. Иоанна к памятнику Свободы с возложением цветов. Нынешний год не стал исключением. Следите за нашей онлайн-трансляцией.

























































































































































Aizvērt Шествие 16 марта завершилось. Как это было? Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







11.00 А пока ждем, можно и газету почитать.Традиционно на 16 марта добровольцы раздают такое вот любопытное чтиво.

10.57 Все, и полиция, и собаки ждут начало шествия к памятнику Свободы.

10.52 В городе все тихо и спокойно. Никаких скандалов, разборок, задержаний и провокаций пока что не зафиксированы. Скоро закончится богослужение и начнется шествие к памятнику Свободы.

10.45 Наш корреспондент сообщает, что присутствующие в городе многочисленные СМИ, заявляют, что интерес с каждым годом падает к мероприятиям 16 марта снижается, да и самих участников все меньше. Это и понятно, все-таки почтенный возраст не всем позволяет выходить из дома, да еще и на такие многолюдные шествия.

10.37 Какие-то активисты воспользовались тем, что в городе сегодня очень много людей и развернули такие вот плакаты:

Как видно на фото, в церкви довольно многолюдно.

10.09 В церкви Св. Иоанна началось праздничное Богослужение в честь 16 марта.

В этом году представители прессы работают в ярко-оранжевых жилетах.

10.05 Чем ближе начало Богослужения, тем больше полиции в Старой Риге. Вот уже появились стражи порядка со служебными собаками на поводке. Как передает наш корреспондент, по ощущениям в старом городе полицейских и журналистов больше, чем самих участников мероприятий, посвященных 16 марта.



9.50 В Старой Риге, около церкви Св. Иоанна начинают собираться люди, здесь скоро пройдет Богослужение. В толпе мелькнул член Национального объединения Visu Latvijai!-TB/LNNK Янис Иесалниекс.

Прогуливающиеся по узким улочкам Риги туристы из Норвегии проявили интерес к мероприятию и стли активно спрашивать у журналистов, что сегодня происходит, почему так много полиции в городе и стоит ли им посетить богослужение, принять участие в шествии или не стоит? А что бы Вы ответили, читатели?

































Aizvērt Утро 16 марта. Полицейские собираются у памятника Свободы Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







Как сообщает наш корреспондент, еще в 9 утра город продолжает жить своей обычной жизнью. Конечно, некоторые приготовления, как, например, установка загродительных барьеров у памятника Свободы, уже начались вчера поздним вечером, но в целом рижане спешат по своим рабочим делам, а гости столицы, вероятно, еще не проснулись.

---bez nosaukuma---

Зато сегодня заметно много полиции в центре города, около памятника Свободы и в Старой Риге.

Вот, как выглядил памятник Свободы в 9 утра. Фото: Русский TVNET

Вот такие буклетики выдавали у памятника Свободы общество «Nacionālo karavīru atbalstam» всем желающим.

А полиции тем временем становится все больше. Все под контролем.

Сегодня о нашей Латвии и Риги в частности, будут говорить и показывать по многочисленным ТВ-каналам и радиостанциям. На мероприятия аккредитовались 90 (!) представителей различных СМИ (латвийских и зарубежных), в основном англоязычных.

Что запланировано

«В поддержку национальных воинов» проведет у памятника Свободы собрание в 7 часов утра с запланированным числом участников 20.

Лимбажское отделение «Daugavas vanagi Latvijа» проведет шествие и возложение цветов к памятнику Свободы. Мероприятие планируется в 11 часов, в нем примут участие около 100 человек.

Собрание у памятника Свободы намерен провести и Латвийский антинацистсткий комитет - с 10 до 14 часов. Цель мероприятия - почтить память жертв «Waffen SS» и осудить его преступления. Предполагаемое число участников - около 100.

В 11:00 Партия «За независимую Латвию!» и общество «Четвертая атмода» проводят собрание у здания посольства Германии.

В 17:30 Алла Березовская проводит у памятника Свободы собрание в память о латышских легионерах.





























Aizvērt В Риге перед мероприятиями 16 марта установили барьеры Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







Мероприятия памяти легионеров пройдут в Лестене Тукумсского края. В 13 часов в лютеранской церкви состоится концерт, а в 14 часов пройдет минута памяти на братском кладбище.

В 15.30 в Лестенском народном доме будет показан фильм «Хроника Мелании».

16 марта не является в Латвии официальным памятным днем - мероприятия памяти противозаконно призванных в нацистскую армию граждан Латвии проходят в частном порядке.

Премьер министрам: не ходите к памятнику Свободы 16 марта!

Как уже писал Русский TVNET, премьер-министр Марис Кучинскис призывал других министров не участвовать в мероприятиях 16 марта у памятника Свободы. Сам он также посещать их не планирует.

При этом большинство министров из Национального объединения планируют принять участие в мероприятиях 16 марта в Лестене, а глава Минюста Дзинтарс Расначс все-таки возложит цветы к памятнику Свободы, но «в свободное от работы время».

Сопредседатель Нацобъединения Гайдис Берзиньш отметил, что члены его партии сами решат, что им делать, но каких-либо совместных действий политическая сила в этот день не планирует.

Полиция безопасности назвала основные риски

Основными рисками 16 марта ПБ называет попытки дискредитировать Латвию на международном уровне и расколоть латвийское общество, распространяя тенденциозную информацию в духе интерпретации событий Второй мировой войны Россией.

По словам пресс-секретаря Госполиции Дайриса Анучина, в этом году разработан специальный план обеспечения порядка 16 марта. Цель полиции - уменьшить риски физической конфронтации и не допустить ее, не лишая возможности высказаться людям с различными мнениями.

---bez nosaukuma---

Еще по этой теме