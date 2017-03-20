Ночью и с утра по всей Латвии пройдут дожди, однако потеплеет

В ночь на вторник и в первой половине дня всю Латвию, начиная с запада, пересекут дождевые облака, местами в Видземе возможен и мокрый снег.

В первой половине дня в Курземе, а после обеда и в центральной части страны небо прояснится.

Во второй половине ночи и днем ожидаются порывы юго-восточного, а затем западного, юго-западного ветра со скоростью до 10-15 метров в секунду.

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Температура воздуха составит от 0..+4 градусов ночью до +5..+10 градусов днем.

В Риге во вторник утром пройдут дожди, но во второй половине дня выглянет солнце. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер, который затем сменит направление на юго-западное, а столбик термометра поднимется с +3 градусов ночью до неполных +10 градусов днем.