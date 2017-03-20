Ночью и с утра по всей Латвии пройдут дожди, однако потеплеет

 

Фото: Edijs Pālens /LETA

В ночь на вторник и в первой половине дня всю Латвию, начиная с запада, пересекут дождевые облака, местами в Видземе возможен и мокрый снег.

В первой половине дня в Курземе, а после обеда и в центральной части страны небо прояснится.

Во второй половине ночи и днем ожидаются порывы юго-восточного, а затем западного, юго-западного ветра со скоростью до 10-15 метров в секунду.

Реклама

Температура воздуха составит от 0..+4 градусов ночью до +5..+10 градусов днем.

В Риге во вторник утром пройдут дожди, но во второй половине дня выглянет солнце. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер, который затем сменит направление на юго-западное, а столбик термометра поднимется с +3 градусов ночью до неполных +10 градусов днем.

Началась астрономическая весна!

Фото: Началась астрономическая весна!0


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Sigulda, 170000 EUR
Дом
Дом, Baldone, 130000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 39500 EUR

reklama.vesti.lv

Названы самые опасные болезни для человека Hi-Tech

Названы самые опасные болезни для человека

Астрофизики уверяют, что уловили сигнал от корабля пришельцев Hi-Tech

Астрофизики уверяют, что уловили сигнал от корабля пришельцев

Биологический отец старшего сына Джоли заявил о правах на него Wo&Men

Биологический отец старшего сына Джоли заявил о правах на него

Новость недели: Киркоров уходит из большого шоу-бизнеса? Showbiz

Новость недели: Киркоров уходит из большого шоу-бизнеса?

Хакеры взломали ОС Microsoft и Apple на глазах у сотен зрителей Hi-Tech

Хакеры взломали ОС Microsoft и Apple на глазах у сотен зрителей

Погода

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
22 500 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Земля Гробиньская вол.
Продают Земля Гробиньская вол. 117 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 500 EUR
Продают Квартиры, Юрмала
Продают Квартиры, Юрмала 349 000 EUR
Сдают Дом, Тейка
Сдают Дом, Тейка 1 900 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
DARBA DROŠĪBAS KVALITĀTES (SHE ...
DARBA DROŠĪBAS KVALITĀTES (SHE ...
KLIENTU KONSULTANTS/E - PĀRDEV ...
KLIENTU KONSULTANTS/E - PĀRDEV ...
KLIENTU MENEDŽERI/-U
KLIENTU MENEDŽERI/-U
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI
http://alkoutlet.lv

Темы

 