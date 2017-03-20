Через 10 лет в Латвии некому будет принимать роды?

 

Фото: depositphotos.com

При нынешних зарплатах в Латвии уже через 10 лет некому будет принимать роды, так как больше половины специалистов по родовспоможению - предпренсионного возраста. Об этом агентству ЛЕТА заявила глава Латвийской ассоциации гинекологов и специалистов по родовспоможению Даце Матуле.

По ее словам, работа специалистов по родовспоможению очень тяжела, утомительна и непредсказуема, поэтому зарплата должна быть одним из факторов, привлекающих молодых специалистов.

Мацуле отметила, что сейчас специалисты по родовспоможению работают с перегрузками, и усилия Министерства здравоохранения по повышению их зарплат логичны, но останавливаться на достигнутом нельзя.

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«И учителя, и врачи должны быть удовлетворены тем, что они делают на благо государства, и

удовлетворение должно быть не только моральным или личным, но и материальным»,

- заявила Матуле.

Как уже писал Русский TVNET, на увеличение зарплат специалистов по родовспоможению и акушерок будет истрачено 7 млн евро из бюджета Министерства здравоохранения, и это только половина намеченного повышения зарплат.

Средняя сумма повышения зарплат врачам-гинекологам и акушеркам составляет от 80 до 112 евро, специалистам по уходу за новорожденными и по интенсивной терапии - от 79 до 144 евро в месяц до уплаты налогов.

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