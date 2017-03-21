«Латвияс газе» также коснутся поправки о нацбезопасности

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции сегодня поддержала предложение распространить поправки к закону о коммерческих обществах, представляющих важность для нацбезопасности, также на коммерческое общество, получившее в Латвии лицензию на распределение природного газа.

Эту лицензию получило АО «Латвияс газе». Согласно закону об энергетике, до конца года «Латвияс газе» должно юридически отделить оператора системы распределения. 31 марта акционеры компании решат вопрос о создании оператора как дочерней компании «Латвияс газе» путем реорганизации.

Законом об энергетике в отношении нового создаваемого предприятия не предусмотрена продажа акций нынешним владельцам, как это было в отношении отделенного в прошлом году от «Латвияс газе» оператора системы передачи и хранения АО «Conexus Baltic Grid».

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Как сообщалось, Сейм 9 марта передал на рассмотрение в комиссиях поправки к двум законам, которые наделяют правительство правом обязать собственников коммерческих обществ, представляющих важность для национальной безопасности, продать свою часть, если они владеют значительной долей общества.

Поправки также предусматривают получение разрешения правительства на приобретение значительного влияния в коммерческом обществе,

представляющим важность для национальной безопасности.

Закон о национальной безопасности планируется дополнить разделом об ограничениях для коммерческих обществ, представляющих важность для национальной безопасности. В нем будет оговорено, что зарегистрированным в Латвии коммерческим обществом, представляющим важность для нацбезопасности, может быть признано коммерческое общество, которое будет отвечать хотя бы одному из требований, перечисленных в законе.

Таким образом, коммерческим обществом, представляющим важность для нацбезопасности, сможет признаваться лишь ограниченный круг предприятий.

Рассмотреть поправки в окончательном чтении Сейм планирует 23 марта.

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