Латвийских водителей заставят снять «кенгурятники»

 

Фото: novaja.lv

C нового года в Латвии запретят так называемые кенгурятники - прочные рамы, которые призваны защитить корпус автомобиля от повреждений. В Дирекции безопасности дорожного движения объясняют: такие приспособления стали причиной травм и увечий во время ДТП с участием пешеходов, особенно детей, сообщает программа «Домская площадь» Латвийского радио-4.

В Австралии непременным атрибутом каждого уважающего себя внедорожника, да и многих легковых автомобилей, является массивная конструкция из металлических труб.

Она крепится перед радиатором автомобиля и служит для предотвращения ударов с кенгуру, которые постоянно бросаются под колёса машин. Отсюда и название - «кенгурятник».

Реклама

В Латвии кенгуру не водятся, но мода прятать транспортное средство за стальной защитой прижилась и у нас.

Автоводители готовы тратить немалые деньги, чтобы обзавестись модным аксессуаром. «Пару сотен евро, в принципе, это стоит. Плюс-минус: от какого-нибудь китайского no name это в пару сотен евро обойдется - до красивых брендовых хромированных вещей, это будет вплоть до тысячи», - рассказал инженер-механик автотранспорта Евгений Храповицкий.

При аварии, как правило, повреждаются бампер, фары, радиатор, что приводит к большим затратам, особенно когда автомобиль стоит недешево. Поэтому кенгурятник предотвращает эти повреждения, конечно, если речь идёт о небольшой скорости. Однако ни один автопроизводитель не использует это приспособление при сборке машин.

«В современных машинах используются пластиковые бамперы, пластиковые капоты. У Volvo используют даже специальную прокладку под капотом, из мягкого пружинящего материала, которая смягчает энергию удара, когда машина сбивает пешехода, - чтобы уменьшить повреждения.

Когда мы устанавливаем так называемый кенгурятник - он довольно жесткий - нет никакого смягчения, здесь сразу приходится жесткий удар... Никакие краш-тесты вы не пройдете, у вас гарантированно будет самая низкая оценка и репутация производителя, который калечит людей», - добавил Храповицкий.

Именно этот аргумент заставил Дирекцию безопасности дорожного движения с нового года ввести в Латвии запрет на кенгурятники.

Эта конструкция ставит под угрозу жизнь других участников движения. И в век, когда все производители стремятся сделать авто более безопасным даже для пешеходов, установка кенгурятников просто неприемлема, считает автоэксперт Юрис Звирбулис.

«В наших условиях это очень опасная вещь для пешеходов и для велосипедистов. И мы знаем, по статистике, в Латвии почти треть всех погибших - это пешеходы. И здесь очень большая проблема для Латвии, чтобы реально снизить процент этих малозащищенных участников дорожного движения. Туда включаются и велосипедисты, и мотоциклисты, и другие, кто едет на маленьких моторизированных транспортных средствах», - пояснил он.

В Латвийском бюро страховщиков транспортных средств считают, что о запрете на установку кенгурятников еще можно было бы подискутировать.

«С одной стороны, если это случаи, когда машина столкнется, скажем, с животным в лесу, то, конечно, то этот буфер, щит, конечно, спасает людей и спасает немного машину. Если сталкивается машина и человек или две машины, то, конечно, это столкновение получается слишком одностороннее в пользу, скажем, одной машины: одна машина может пострадать намного серьезнее, чем другая машина. Наверное, это не слишком хорошо - машины сконструированы так на сегодняшний день, чтобы как можно меньше пострадали люди», - пояснил глава бюро Янис Абашинс.

С 1 января 2018 года автомашины, на которых будет установлен кенгурятник, не смогут пройти техосмотр.

Снять приспособление на время прохождения процедуры и поставить назад не получится, поскольку за соблюдением нормы будет следить и дорожная полиция.

Еще по этой теме
Водителей без техосмотра теперь будут «ловить» камеры

Водителей без техосмотра теперь будут «ловить» камеры

Концептуально поддержано предложение о техосмотре раз в два года

Концептуально поддержано предложение о техосмотре раз в два года


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Baldone, 130000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR
Дом
Дом, Spilve, 235000 EUR

reklama.vesti.lv

Лекарства-дженерики: здоровая экономия или экономия на здоровье? Wo&Men

Лекарства-дженерики: здоровая экономия или экономия на здоровье?

В сети появились фото испытаний «лимузина Путина» Hi-Tech

В сети появились фото испытаний «лимузина Путина»

Актер Яков Рафальсон этим летом будет работать на кораблике Showbiz

Актер Яков Рафальсон этим летом будет работать на кораблике

Смотри, какой сексуальной дивой выросла дочь Эминема Showbiz

Смотри, какой сексуальной дивой выросла дочь Эминема

Интарс Бусулис стал экспертом моды на Первом канале Showbiz

Интарс Бусулис стал экспертом моды на Первом канале

Авторынок

Законодательство

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Baldone
130 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Дом
Дом Ozolnieki
215 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 470 000 EUR
Продают Квартиры, Межциемс
Продают Квартиры, Межциемс 85 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 550 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 225 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 