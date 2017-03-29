Латвийских водителей заставят снять «кенгурятники»

C нового года в Латвии запретят так называемые кенгурятники - прочные рамы, которые призваны защитить корпус автомобиля от повреждений. В Дирекции безопасности дорожного движения объясняют: такие приспособления стали причиной травм и увечий во время ДТП с участием пешеходов, особенно детей, сообщает программа «Домская площадь» Латвийского радио-4.

В Австралии непременным атрибутом каждого уважающего себя внедорожника, да и многих легковых автомобилей, является массивная конструкция из металлических труб.

Она крепится перед радиатором автомобиля и служит для предотвращения ударов с кенгуру, которые постоянно бросаются под колёса машин. Отсюда и название - «кенгурятник».

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В Латвии кенгуру не водятся, но мода прятать транспортное средство за стальной защитой прижилась и у нас.

Автоводители готовы тратить немалые деньги, чтобы обзавестись модным аксессуаром. «Пару сотен евро, в принципе, это стоит. Плюс-минус: от какого-нибудь китайского no name это в пару сотен евро обойдется - до красивых брендовых хромированных вещей, это будет вплоть до тысячи», - рассказал инженер-механик автотранспорта Евгений Храповицкий.

При аварии, как правило, повреждаются бампер, фары, радиатор, что приводит к большим затратам, особенно когда автомобиль стоит недешево. Поэтому кенгурятник предотвращает эти повреждения, конечно, если речь идёт о небольшой скорости. Однако ни один автопроизводитель не использует это приспособление при сборке машин.

«В современных машинах используются пластиковые бамперы, пластиковые капоты. У Volvo используют даже специальную прокладку под капотом, из мягкого пружинящего материала, которая смягчает энергию удара, когда машина сбивает пешехода, - чтобы уменьшить повреждения.

Когда мы устанавливаем так называемый кенгурятник - он довольно жесткий - нет никакого смягчения, здесь сразу приходится жесткий удар... Никакие краш-тесты вы не пройдете, у вас гарантированно будет самая низкая оценка и репутация производителя, который калечит людей», - добавил Храповицкий.

Именно этот аргумент заставил Дирекцию безопасности дорожного движения с нового года ввести в Латвии запрет на кенгурятники.

Эта конструкция ставит под угрозу жизнь других участников движения. И в век, когда все производители стремятся сделать авто более безопасным даже для пешеходов, установка кенгурятников просто неприемлема, считает автоэксперт Юрис Звирбулис.

«В наших условиях это очень опасная вещь для пешеходов и для велосипедистов. И мы знаем, по статистике, в Латвии почти треть всех погибших - это пешеходы. И здесь очень большая проблема для Латвии, чтобы реально снизить процент этих малозащищенных участников дорожного движения. Туда включаются и велосипедисты, и мотоциклисты, и другие, кто едет на маленьких моторизированных транспортных средствах», - пояснил он.

В Латвийском бюро страховщиков транспортных средств считают, что о запрете на установку кенгурятников еще можно было бы подискутировать.

«С одной стороны, если это случаи, когда машина столкнется, скажем, с животным в лесу, то, конечно, то этот буфер, щит, конечно, спасает людей и спасает немного машину. Если сталкивается машина и человек или две машины, то, конечно, это столкновение получается слишком одностороннее в пользу, скажем, одной машины: одна машина может пострадать намного серьезнее, чем другая машина. Наверное, это не слишком хорошо - машины сконструированы так на сегодняшний день, чтобы как можно меньше пострадали люди», - пояснил глава бюро Янис Абашинс.

С 1 января 2018 года автомашины, на которых будет установлен кенгурятник, не смогут пройти техосмотр.

Снять приспособление на время прохождения процедуры и поставить назад не получится, поскольку за соблюдением нормы будет следить и дорожная полиция.

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