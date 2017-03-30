Институт: в половине рижских домов можно заразиться легионеллезом

 

Фото: PantherMedia/Scanpix

По крайней мере половина систем водоснабжения рижских домов инфицирована бактериями, которые могут вызвать опасную болезнь легионеллез - свидетельствуют данные, полученные исследовательским институтом Bior.

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Его представительница Ирена Берзиня рассказала: «Факты, полученные в ходе работ Института по исследованию среды, здоровья животных и безопасности продуктов BIOR поражают - по крайней мере в 50% рижских многоквартирных домов можно встретить эту опасную бактерию. Эксперты нашего иститута до сих пор получают много звонков от жителей, собственников и управляющих домами, что говорит о том, что до сих пор общество мало знает о происхожденнии и опасности этих бактерий».

Институт совместно с Центром по контролю и профилактике заболеваний, а также РТУ планирует проводить бесплатные семинары для все интересующихся, технических работников и ответственных лиц самоуправлений, которые помогут больше узнать как о самой бактерии, так и о инженерно-технических решениях, которые помогут снизить риски инфицирования.

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Первый такой семинар состоится 5 апреля в 11 часов по улице Лейупес 3 в Риге.

Как уже сообщал наш портал, в прошлом году в Латвии острое инфекционное заболевание - легионеллез констатирован у 24 человек. В этом году - у восьми. И впервые констатирована у малолетнего ребенка. Все эти люди заразились опасной бактерией через воду.

Притом, для этого совершенно не нужно ее пить или в ней мыться.

Достаточно просто вдохнуть водяной пар.

Напомним, в Айзкраукле так называемой болезнью легионеров заразился новорожденный ребенок. Результаты анализов, полученные от Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), подтвердили наличие в водопроводе многоквартирного дома в Айзкраукле бактерий, вызывающих легионеллез. По информации самоуправления, легионеллез подтвержден у ребенка, которому всего 13 дней от роду. От других жильцов сигналов о заболевании не поступало. Бактерии обнаружены как в подвальных трубах, так и в самой квартире, где проживает семья с новорожденным.

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