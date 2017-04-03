В Латвии начались ремонты дорог: время в пути может увеличиться на час

На автодорогах Латвии начинаются ремонтные работы, в связи с чем водителям нужно считаться с ограничениями движения.

Так, сейчас значительные ограничения введены на Вентспилсском шоссе (А10), где работы проходят на трех участках - в Бабитском крае, в Юрмале за мостом через Лиелупе и на нем, а также на самом длинном участке в Тукумском крае. Движение регулируется с помощью светофоров, установлено ограничение скорости. Во время часа пик возможны пробки, сообщает агентство ЛЕТА.

Кроме того, ремонтные работы проходят на участке автодороги Резекне-Даугавпилс (А13) от Даугавпилса до Медуми, где 12-километровый участок дороги регулируют четыре пары светофоров.

Предусматриваемое время пересечения участка - неполный час.

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Значительные ограничения есть и на дороге между Резекне и Лудзой (А12) со стороны Лудзы. И там движение регулируется светофорами, а в пути придется потратить на 20 минут дольше.

Подобные ограничения установлены и на мосту через Тирзу на автодороге Смилтене-Велена-Гулбене, на путепроводе на Даугавпилсском шоссе у Плявиняс и на подъезде к Рижской ГЭС со стороны Саласпилса (А5), где движение организовано с помощью дорожных знаков.