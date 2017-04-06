«Свиньям» в Гробини лень доехать до свалки

Так выглядит обочина дороги и ближайшая округа по дороге на полигон свалки в Гробини, пишет читательница TVNET Айга. Ей ежедневно приходится сталкиваться с невниманием других людей и хозяев самого полигона.

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«Неприятно перемещаться по дороге, края которой полны мусора», - пишет Айга.

Фото: Читатель TVNET

По ее мнению, многим просто лень доехать до свалки. Кроме того, более активным нужно быть и владельцам полигона. «Настоящими хозяевами они не выглядят», - уверена читательница TVNET.

Фото: Читатель TVNET

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Портал TVNET начал ежегодную акцию, мы призываем оглядеться вокруг и сообщать о «людях-свиньях», чтобы сохранить природу в чистоте.













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TVNET призывает присылать фотографии и видео с «работой свиней» на cukas@co.tvnet.lv, а еще лучше - поймать саму «свинью» за руку. К отсылаемым материалам нужно приложить время и место, где зафиксировано произошедшее.

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