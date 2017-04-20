«Rubaltic.ru - мини-фабрика пропаганды»: новое разоблачение от Re:Baltica

Новый президент США Дональд Трамп решил больше не финансировать страны Балтии. Под таким кричащим заголовком в марте 2017-го года вышла статья на интернет-странице rubaltic.ru, внешне напоминающей новостной портал и работающей под прикрытием Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Заявление у несведущего читателя может создать впечатление, что США, которые в балтийских странах рассматриваются как решающий гарант безопасности региона, бросают Балтию на произвол судьбы.

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В течении трех дней статью rubaltic.ru перепечатали по меньшей мере 37 различных русскоязычных интернет-страниц, в том числе агрессивно навязывающая кремлевскую пропаганду латвийским русским vesti.lv и связанная с кремлевским пропагандистским холдингом Rossiya Segodnya страница Baltnews.lt в Литве.

Но эта новость не соответствует действительности.

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Согласно анализу Re:Baltica, rubaltic.ru и еще два интернет-портала, связанные с Rossiya Segodnya — Спутник и Baltnews — являются главными производителями русскоязычного контента о событиях в странах Балтии (кроме местных СМИ). Они работают с целью засорять информационное пространство в интернете на русском.

Содержание этих порталов далее публикуют маргинальные новостные порталы и фальшивые профили в соцсетях (тролли). В результате это запутывает читателя количеством версий, среди которых найти качественную информацию о странах Балтии на русском языке становится все труднее.

Пропаганда под прикрытием

Взяв за основу новость у популярной в среде консерваторов США страницы Fox Business, автор статьи утверждает, что новая администрация США существенно снизит финансирование программ публичной дипломатии и помощи другим странам. Соответственно, «Прибалтике и прочим паразитам, привыкшим жить на гранты Госдепа, Вашингтон показал фигу с маслом».

Во-первых, USAID не выделяет финансирование странам Балтии уже с 2004-го года, когда страны стали членами Евросоюза. Из программ публичной дипломатии или мягкой силы остались хорошо известные в мире стипендии, небольшие гранты для проектов по женскому равноправию, хорошей бизнес –практики и т.п., а также на культурные мероприятия (общую сумму в посольстве США в Латвии центру Re:Baltica не назвали).

Во-вторых, на тот момент это был список пожеланий Трампа, а не утвержденный бюджет.

Автор статьи Александр Носович не считает, что ввел читателей в заблуждение. На Facebook он ответил центру Re:Baltica, что имел в виду «всю систему поддержки Соединенными Штатами стран Балтии и других зарубежных активистов, а не только USAID». На дополнительные вопросы, например, почему он не выяснил, сколько страны Балтии получают от США, а вместо этого ограничился утверждением, что «финансирование было впечатляющим», Носович не ответил.

30-летний Носович, «российский политолог, журналист – обозреватель и аналитик « , величает себя экспертом по внешней политике стран Балтии. Он опубликовал на эту тему две книги — «Задворки Европы. Почему умирает Прибалтика» и «История упадка. Почему у Прибалтики не получилось». Кроме новости о том, что Трамп лишил страны Балтии денег, Носович в марте этого года рассуждал о том, почему из-за комплекса неполноценности страны Балтии причисляют себя к Скандинавии, как Европа избавится от Прибалтики с помощью «двух скоростей» и как Прибалтика оказалась несчастнее России.

Александр Носович в июле 2016-го года выступает как эксперт по внешней политике Украины на малоизвестном портале front-news. Фото: Скриншот видео

Носовичу нравятся громкие заголовки. Они, также как и содержание статей и книг, соответствуют российскому внешнеполитическому посылу о странах Балтии как о несостоявшихся государствах, а не единственных бывших частях СССР, которым удалось полностью интегрироваться в западный мир.

Читают в RUS, LT, LV

Свои статьи Носович публикует на странице rubaltic.ru, которая принадлежит негосударственной организации «Центр общественно-политических исследований «Русская Балтика». Центр связан с названным в честь философа Иммануила Канта Балтийским федеральным университетом в Калининграде и пишет о бывших странах СССР. Организация работает как аналитический центр, который публикует новости и академические исследования, проводит конференции и летние школы для молодых журналистов.

Фото: Twitter

Полиция безопасности Латвии в отчете за 2013-ый год назвала rubaltic.ru одним из «российских ресурсов информативного влияния», который «в стиле аналитического портала формирует благоприятное для России геополитическое видение событий в регионе Балтийского моря».

Читателей у Rubaltic.ru немного. По данным similarweb.com за последние полгода страницу посетили примерно 350 000 человек. Четвертая часть аудитории была из России, почти столько же из Литвы, которая граничит с Калининградом, и 18% посетителей были из Латвии.

«Rubaltic.ru» действует как агрессивный раздражитель балтийцев и источник тенденциозного контента, нацеленного на дезинформацию менее образованных русскоязычных жителей стран Балтии с тем, чтобы влиять на них», объясняет руководитель Центра исследований восточноевропейской политики Андис Кудорс.

Виртуальная редакция

Редакции Rubaltic.ru в реале не существует. Она виртуальна и находится в разных «городах и даже странах», центру Re:Baltica письменно ответил главный редактор портала Сергей Рекеда (29). Он живет в Москве и является генеральным директором Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве при МГУ.

В Москве проживает и один из активных авторов rubaltic.ru , «экономист и политический аналитик» Андрей Стариков (26). Уроженец Риги, Стариков как личность расцвел под крылом

у получателя российских государственных грантов Александра Гапоненко, который в российских СМИ регулярно фигурирует как эксперт.

Стариков также является одним из немногих публично известных экспертов учрежденного Александром Гапоненко Института европейских исследований. Они вместе якобы провели «несколько исследований энергетических рынков», а также написали «небольшую книжку Русская нация: этнические и цивилизационные вызовы», в электронном письме Re:Baltica пишет Стариков. Он также является регулярным автором портала baltnews.lv, который опосредованно принадлежит российскому пропагандистскому холдингу Rossiya Segodnya.

Судя по профилю на Facebook, еще до января 2017-го года в rubaltic.ru работал еще один активный публицист из Риги, социолог Андрей Солопенко. В 2015-ом году Солопенко не впустили на Саммит Восточного партнерства ЕС в Риге, на который он был аккредитован как представитель финансируемого российским Министерством иностранных дел журнала «Балтийский мир».

За год до этого он, вместе с ныне проживающим в России эстонским пророссийским активистом Максимом Ревой, как «независимые международные эксперты», участвовали в качестве наблюдателей в так называем крымском референдуме о присоединении полуострова к России.

На данный момент как место работы в своем профиле на Facebook Солопенко указывает «Sputnik Latvija». Многократные попытки Re:Baltica встретиться с социологом в Риге не увенчались успехом –

он длительное время ремонтировал квартиру и не решался оставить ее без присмотра.

Откуда деньги?

На этот вопрос не ответил ни один из собеседников. Главный редактор Рекеда писал, что отсутствие редакции в реале «позволяет существовать без серьезных финансовых вливаний» и «мы пишем то, что действительно думаем».

Портал занимает критическую позицию по отношению к странам Балтии, но «журналистика ведь должна быть критичной».

Даже в списке ценностей Фонда Сороса указано, что «мы верим в содействие критичным дебатам и уважение к разным мнениям», писал Рекеда.

В последние годы негосударственная организация Русская Балтика из различных российских государственных фондов для летних школ молодых журналистов получила примерно 120 000 евро, свидетельствует информация, опубликованная в интернете этими фондами . Например в 2014-ом году Российский Союз молодёжи выделил 34 000 евро, в 2015-ом году примерно 50 000, а в 2016-ом году Национальный благотворительный фонд выделил 30 000.

На вопрос, состоятся ли летние школы для молодежи и в этом году, Рекеда пишет, что не знает, получит ли финансирование. Тем временем информация на странице одного из официальных российских фондов мягкой силы – Фонда Горчакова – гласит, что Русская Балтика получила финансирование на организацию школы молодых журналистов в 2017-ом году. Сумма не называется.

Преподаватели пропаганды

Лица, которые в Калининграде обучали молодых журналистов, регулярно фигурируют на российских пропагандистских мероприятиях.

В августе 2014-го года 40 молодых людей из Германии, России, Польши и стран Балтии обучались методам работы современных СМИ у поддерживающего политику Кремля регулярного «эксперта RT по внешней политике» Матеуша Пискорского из Польши, который заявлен как представитель Европейского центра геополитических исследований. Такого центра в Варшаве в природе не существует, он такой же виртуальный, как и редакция rubaltic.ru, выяснил центр Re:Baltica в документальном фильме «Генеральный план».

В 2016-ом году спецслужбы Польши арестовали Пискорского по подозрению в шпионаже.

В той же летней школе для молодых журналистов выступал и российский политолог Алексей Кочетков. Руководимый им фонд Народная дипломатия в 2015-ом году издал несколько доступных в интернете бесплатных книг, которые осуждают национализм в Украине и Литве.

Кочетков и Пискорский вместе изображали независимых наблюдателей на различных интересующих Кремль выборах. Кочетков гостил в Брюсселе у депутата Европарламента из Латвии Татьяны Жданок, где презентовал свою книгу о зверствах украинских националистов в разгар конфликта между Москвой и Киевом.

Книги, изданные фондом Алексея Кочеткова «Народная дипломатия», которые в большинстве доступны бесплатно. Фото: Народная дипломатия

Книги, изданные фондом Алексея Кочеткова «Народная дипломатия», которые в большинстве доступны бесплатно. Источник: Народная дипломатия

Среди преподавателей был и латвийский русский журналист Андрей Мамыкин, который после избрания в Европарламент показал себя активным защитником интересов России.

В конце 2016-го года депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин вместе с депутатами верхней палаты парламента России с неофициальным визитом посетил Сирию, где встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. Фото: Facebook

Над статьёй работали:

Журналист Инга Сприньге, Re:Baltica

Редактор Санита Емберга, Re:Baltica

Сбор данных, исследование – Роман Романовский, Калининград

Иллюстрации – Лоте Лармане, Re:Baltica, и Марис Диньгелис, IR

Перевод на русский язык: Ярослава Сизова, редактор Алексей Григорьев

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