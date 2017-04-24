На Саркандаугаве скоро не будет пробок? У думы есть решение

Жители Вецмилгрависа, Вецаки и Яунциемса уже много лет задают один и тот же вопрос: как долго мы еще будем стоять в пробках на Саркандаугаве, чтобы попасть в центр Риги или вернуться обратно в свой район. И вот готов ответ: этой весной начнутся подготовительные работы для строительства новой переправы через Саркандаугаву, первый этап которого завершится уже в следующем, 2018 году.

Еще по этой теме Жители Саркандаугавы жалуются на ужасный запах 20 апреля 2017 г.

Как рассказали в Департаменте сообщения Рижской думы, съезд на новую переправу будет начинаться у многоэтажки, расположенной на проспекте Виестура, 97 (примерно 2 км от теперешнего переезда на улице Тилта).

За этим домом есть «коридор красных линий», который позволяет построить эстакаду через железную дорогу с подъездными путями на проспекте Виестура в обоих направлениях движения.

Второй конец эстакады будет соединен с улицей Твайка,

перестройка и расширение которой будет происходить одновременно со строительством моста.

Реклама

Постепенно поднимаясь, новая эстакада возвысится над железной дорогой, пройдет «сверху» над трамвайными рельсами на улице Слиежу, вдоль дома на улице Твайка, 54, к. 3, и постепенно снижаясь выйдет на улицу Твайка, которую планируется расширить до четырех полос до места пересечения с улицей Тилту. В будущем планируется, в соответствии с изменениями потока сообщения, перестроить и перекресток улиц Твайка и Тилту, где сейчас находится мост через Саркандаугаву.

Заезд на эстакаду со стороны проспекта Виестура будет сделан в виде петли.

Движение будет осуществляться по четырем полосам – по две полосы в каждую сторону.

В рамках строительного проекта будут решены также проблемы велосипедистов и пешеходов.

Вело/пешеходная дорожка начнется в районе Мангали – около туннеля на проспекте Остас она оторвется от проезжей части и соединится с имеющимся тротуаром уже только на Проспекте Виестура. В районе эстакады вело/пешеходная дорожка также будет выходить на улицу Твайка, только будет пересекать рельсы не поверху, а по специально построенному туннелю.

На самой эстакаде и, если понадобится под ней, в районе жилых домов будут установлены противошумовые стены.

Когда пройдет строительство?

Строительство будет проводиться в два этапа. Сначала построят эстакаду, затем расширят до четырех полос улицу Твайка. Подготовительные к строительству работы уже начались этой весной. Полностью переправа будет готова к 2021 году.

Почему так долго готовился проект?

По первоначальному проекту для строительства эстакады планировалось затронуть территории двух домов – на проспекте Виестура, 97, и на улице Твайка, 54, корпус 3. Но жители этих домов (хотя территория последнего «заехала» за границу красных линий) были против отчуждения земли.

В итоге проект пришлось пересмотреть. Новый проект получился в итоге немного дороже и потребует сруба нескольких сосен.

Еще по этой теме