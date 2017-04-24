На Саркандаугаве скоро не будет пробок? У думы есть решение

 

Фото: COVI/Scanpix

Жители Вецмилгрависа, Вецаки и Яунциемса уже много лет задают один и тот же вопрос: как долго мы еще будем стоять в пробках на Саркандаугаве, чтобы попасть в центр Риги или вернуться обратно в свой район. И вот готов ответ: этой весной начнутся подготовительные работы для строительства новой переправы через Саркандаугаву, первый этап которого завершится уже в следующем, 2018 году.

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Как рассказали в Департаменте сообщения Рижской думы, съезд на новую переправу будет начинаться у многоэтажки, расположенной на проспекте Виестура, 97 (примерно 2 км от теперешнего переезда на улице Тилта).

За этим домом есть «коридор красных линий», который позволяет построить эстакаду через железную дорогу с подъездными путями на проспекте Виестура в обоих направлениях движения.

Второй конец эстакады будет соединен с улицей Твайка,

перестройка и расширение которой будет происходить одновременно со строительством моста.

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Постепенно поднимаясь, новая эстакада возвысится над железной дорогой, пройдет «сверху» над трамвайными рельсами на улице Слиежу, вдоль дома на улице Твайка, 54, к. 3, и постепенно снижаясь выйдет на улицу Твайка, которую планируется расширить до четырех полос до места пересечения с улицей Тилту. В будущем планируется, в соответствии с изменениями потока сообщения, перестроить и перекресток улиц Твайка и Тилту, где сейчас находится мост через Саркандаугаву.

Заезд на эстакаду со стороны проспекта Виестура будет сделан в виде петли.

Движение будет осуществляться по четырем полосам – по две полосы в каждую сторону.

В рамках строительного проекта будут решены также проблемы велосипедистов и пешеходов.

Вело/пешеходная дорожка начнется в районе Мангали – около туннеля на проспекте Остас она оторвется от проезжей части и соединится с имеющимся тротуаром уже только на Проспекте Виестура. В районе эстакады вело/пешеходная дорожка также будет выходить на улицу Твайка, только будет пересекать рельсы не поверху, а по специально построенному туннелю.

На самой эстакаде и, если понадобится под ней, в районе жилых домов будут установлены противошумовые стены.

Когда пройдет строительство?

Строительство будет проводиться в два этапа. Сначала построят эстакаду, затем расширят до четырех полос улицу Твайка. Подготовительные к строительству работы уже начались этой весной. Полностью переправа будет готова к 2021 году.

Почему так долго готовился проект?

По первоначальному проекту для строительства эстакады планировалось затронуть территории двух домов – на проспекте Виестура, 97, и на улице Твайка, 54, корпус 3. Но жители этих домов (хотя территория последнего «заехала» за границу красных линий) были против отчуждения земли.

В итоге проект пришлось пересмотреть. Новый проект получился в итоге немного дороже и потребует сруба нескольких сосен.

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