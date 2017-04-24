На муниципальные выборы в Юрмале заявлено 12 партийных списков

На муниципальные выборы в Юрмале заявлено 12 списков разных партий и их объединений, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

На места депутатов Юрмальской думы на выборах будут претендовать Партия действий евроскептиков, партия "Согласие", объединение партий "Тебе, Юрмала"/Новая консервативная партия, партия "Честь служить нашей Латвии", национальное объединение "Все для Латвии!/"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ, партия "Прогрессивные", Союз "зеленых" и крестьян, партия "Юрмала - наш дом", партия "Единство", Вселатвийское социал-демократическое движение "За независимую Латвию!", партия "Наша земля" и партия "Для развития Латвии".

Сегодня закончился прием списков кандидатов на предстоящие 3 июня муниципальные выборы.

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