В Вецумниеках живет женщина, которая содержит собак в ужасных условиях

 

Фото: Facebook

С просьбой не брать животных, если ты не можешь о них позаботиться, обратился приют животных Mežavairogi на своей странице в Facebook.

Сотрудники рассказал о некоей женщине, которая живет в будке в Вецумниеках вместе с 4 собаками.

Женщине больше 70 лет. Еще в советские времена она появилась здесь.

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Местное самоуправление выделило отремонтированную комнату в социальном доме, где она содержала много собак.

Затем она перебралась в будку, где также завела несколько животных. Все живут в одном помещении: собаки на цепи, диван. Хозяйка очень недоброжелательно настроена - ругается со всеми. Собаки тоже злые. На данный момент женщина находится в больнице, а животные оказались брошены.

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