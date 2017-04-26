В Риге впервые пройдет акция протеста против 9 мая

День памяти латышских легионеров 16 марта традиционно противопоставляется 9 мая, но в этом году впервые латыши пойдут на День советской победы, чтобы протестовать против него.

Официальная позиция самоуправления – нейтральная. Это свобода слова и собраний. Единственное условие – безопасность, имеется ввиду, чтобы оппоненты на стали друг другу убеждать физическими методами. Цель пикета – напомнить обществу о ходе Второй мировой войны на территории Латвии и ущербе, причиненном латвийскому государству советской оккупацией. Протест организует общество «Nacionalo karaviru atbalstam». Его представитель Гинта Вилцане говорит, что никаких провокаций не планируется, в пикете, который пройдет около Латвийской национальной библиотеки может принять участие около 50 человек. (Neatkariga)













































































































































































Aizvērt 9 мая в парке Победы Apollo.lv Apollo.lv Apollo.lv Apollo.lv Apollo.lv Apollo.lv Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Apollo.lv Apollo.lv Apollo.lv Apollo.lv Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Apollo.lv Apollo.lv Apollo.lv Apollo.lv Apollo.lv Apollo.lv Apollo.lv Apollo.lv Apollo.lv Apollo.lv TVNET TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET







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