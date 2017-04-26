Безработная рижанка решила скоротать время в интернете и выиграла 90 тысяч евро

В понедельник, 24 апреля, в офис Latvijas Loto явилась молодая рижанка, чтобы оформить выигрыш в международной лотерее Eurojackpot размером в 86 999,50 евро.

Счастливая женщина призналась, что розыгрыш 14 апреля был всего лишь четвертым разом, когда она участвовала в лотерее.

«Можно сказать, чтобы скоротать время, мы с подругой в iLOTO заполнили квитанцию с шестью вариантами. Несколько вариантов по отдельности и один – вместе, выбирая случайные числа». Счастливым же оказался именно этот, вместе заполненный вариант. Обладательница выигрыша является безработной, за месяц до выигрыша она ушла с работы в индустрии отдыха и развлечений – очень нужен был отдых. Теперь думает, что выигрыш можно будет использовать для открытия своего бизнеса.

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«Я сначала не поняла, что означает информация на экране с сообщением о выигрыше», – рассказала молодая женщина.

Подруги пока не могут конкретно сказать, на что потратят выигрыш. Точно известно только то, что так же как и раньше, они продолжат поддерживать приют для животных, помогая собакам.

14 апреля в розыгрыше Eurojackpot, вложив в лотерею 24 евро, был приобретен билет с шестью вариантами на два розыгрыша. Счастливыми оказались числа: 6; 22; 33; 46; 49.

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