Работодатели: молодые строители профнепригодны

На этой неделе представители латвийских высших учебных заведений и работодатели провели конференцию о проблемах в сфере технического образования. Одни жаловались на недостаток финансирования, другие же критиковали выпускников строительных факультетов: по словам представителей отрасли, молодые специалисты оказываются практически профнепригодны.

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В Латвии есть 25 вузов, которые готовят специалистов строительной отрасли. В год эти высшие учебные заведения выпускают более двух с половиной тысяч специалистов. Однако работодателей не устраивает уровень подготовки молодых строителей.

У них слабые или вовсе отсутствуют знания в темах, которые касаются смет, стандартов, договоров.

В этом на своем опыте убедились в Латвийском партнерстве строительных подрядчиков.

«Обычно ситуация такова, что как только к нам приходит работать молодой специалист, фактически уже на второй день его приходится отправлять на курсы. Это ненормально», — говорит представитель объединения Гунтис Аболтиньш-Аболиньш.

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Про курсы говорит и Лаума Бирзниеце — представитель строительной компании. Фирма тратит свои деньги, чтобы обучить выпускника вуза и подготовить его для реальной работы.

«Если работник, проходя у нас практику, показывает себя с хорошей стороны, то мы потом приглашаем его на постоянную работу. И это очень хорошо оплачиваемые рабочие места. Мы расширяем свое поле деятельности, а знающих специалистов не хватает. Поэтому мы оплачиваем им курсы», — поясняет Бирзниеце.

Специалисты, впрочем, убеждены, что возможностей упорядочить систему больше, чем проблем. Для этого необходимо активнее использовать возможность практики, выезжать на стройобъекты, приглашать иностранных лекторов.

«Мы можем улучшить программы обучения и включить актуальное содержание, отвечающее современным требованиям. На мой взгляд, сейчас нет четкого представления о том, что именно необходимо отрасли. Не хватает фокусировки. Мы желаем более быстрого темпа и динамики учебного процесса, чтобы самим студентам было интересно учиться», — указывает Аболтиньш-Аболиньш.

В свою очередь профессор Рижского Технического университета Мартиньш Вилнитис отмечает, что существующие кадровые проблемы — это результат недостатка финансирования образования.

«Не хватает на оборудование и не хватает на зарплаты профессорам, которые преподают. Можно сказат, кадры решают все. [...] Если сравнить финансирование зарубежных университетов и наших, то качество [преподавания] в наших вузах очень хорошее. Даже лучше, чем можно было бы ожидать. В ходе дискуссии звучала фраза, что строительная индустрия требует более высокого качества, но для этого нужно финансирование. При нынешних средствах улучшения добиться нельзя», — считает Вилнитис.

Пока конкретного решения о том, будет ли увеличено финансирование отрасли нет. Ведутся дискуссии.

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