В Риге с размахом отметят День восстановления независимости

 

Фото: Edijs Pālens/LETA

Отмечая День восстановления независимости Латвийской республики, 4 мая рижан и гостей города приглашают посетить праздничные концерты, марафон латвийских фильмов, мероприятие «Zinu, zinu tēva sētu» в Верманском парке и «Pavasaris. Roks. Daugava» на Набережной 11 ноября. Также состоится международное соревнование по пиротехнике, создание цветочной композиции и акция «Обними Латвию».

По традиции, в этот праздничный день у памятника Свободы будет создана композиция «Цветочная Латвия», состоится торжественная церемония возложения цветов и концерт духовых оркестров латвийских образовательных учреждений.

В преддверии столетия Латвии, в 13:00 у памятника Карлиса Улманиса будут сажать дубы в рамках акции «Обними Латвию» (Apskauj Latviju).

Небывалое мероприятие состоится в липовой аллее на бульваре Бривибас, где ждут всех заинтересованных.

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ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Подробная программа мероприятий 4 мая

В Верманском парке пройдет мероприятие «Zinu, zinu tēva sētu», на котором выступят детские фольклорные общины из регионов, представители нацменьшинств, музыкальное объединение Raxtu Raxti, будет танцевально-музыкальная программа. Также в парке состоится парад национальных костюмов «Uzvelc savu tautas tērpu par godu Latvijai», который начнется в 13:00 на Ратушной площади, затем участники отправятся в Верманский парк мимо памятника Свободы.

В 17:00 на Набережной 11 ноября начнется мероприятие «Pavasaris. Roks. Daugava», которое продлится вплоть до 24:00. Выступят такие исполнители, как группа Linga, Tumsa, Autobuss debesīs и солист Иво Фоминс.

В 21:00 посетителей порадует циклом песен Юрис Кулаковс при участии Иевы Акуратере и Кристапса Криевкалнса. После концерта состоится пиротехническое соревнование, в котором примут участие гости из Мексики, Великобритании и Финляндии.

Напоминаем, что 4 мая проезд в общественном транспорте Риги (трамвай, автобус, троллейбус) - бесплатный.

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