В Парке победы уже готовятся к торжествам

В Парке победы в преддверие торжеств, которые пройдут сегодня вечером и завтра, уже установлена главная сцена и торговые палатки, сообщает агентство LETA.

Сегодня с 17:00 и завтра на протяжение всего дня пройдут мероприятия общества «9 мая.lv», в том числе возложение цветов, праздничный концерт и салют. Специальным гостем праздника в Риге в этом году станет российская рок-группа «ЧАЙФ».

Места торговцев как обычно расположены со стороны улицы Бариню, а сцена находится у подножия памятника. Молодежь в парке расставляет указатели.

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В парке дежурят муниципальные полицейские. Также поблизости расположен оперативный штаб Госполиции, сообщает LETA.

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