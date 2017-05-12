Результаты школьных экзаменов по естественным наукам не порадовали

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AFP/LETA

В ходе пилотного проекта экзаменов по естественным наукам школьники в этом году показали более слабые результаты, сообщили агентству ЛЕТА в Государственном центре содержания образования (ГЦСО).

Пилотный проект, в ходе которого школьники сдавали экзамены по естественным наукам, физике и химии, был реализован в середине апреле. Целью проекта было выяснить уровень знаний учащихся по таким предметам, как физика, химия и естественные науки.

Экзамен по физике сдавало 1623 школьника, по химии - 1496, по естественным наукам - 486 учащихся.

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В этом году средний результат экзамена по естественным наукам составил 34,45%, по физике - 35,82%, по химии - 42,29%. В прошлом году средний результат экзамена по естественным наукам по стране в целом был 47,45%, по физике - 34,88%, по химии - 47,23%.

Причины ухудшения показателей станут понятны, когда будут анализироваться результаты экзаменов в рамках пилотного проекта, сообщили в ГЦСО.


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