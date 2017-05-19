«Не дождетесь». Как выживают в маленьких селах на самой границе

Шкяуне — посёлок в Дагдском крае, вплотную прилегающий к границе с Белоруссией. Сегодня там насчитывается около 500 жителей. Проблемы посёлка мало отличаются от других мест Латвии — старение населения, безработица, отток молодёжи. Однако есть своя специфика жизни в приграничье.

При въезде в Шкяуне по правую сторону стоит несколько трёхэтажных домов, почта и магазин. Углубляясь, появляется частный сектор. В конце посёлка стоит костёл, а дальше граница.

Сегодня в Шкяуне есть три основных места, обеспечивающих работу — волостное управление, основная школа и пограничный пункт, а более пяти лет назад гордостью волости было предприятие «Шкяунес беконс». Сегодня свиноферма пустует и мало что напоминает о былой активной деятельности. Территория заброшена. Здания пустуют – двери и окна выбиты, всё заросло травой.

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Янина работает в единственном на весь посёлок магазине. Продавец рассказала, что с закрытием «Шкяунес беконс» благосостояние людей резко упало и посёлок постепенно пустеет:

«Очень много умерло людей. Эти все пенсионеры, бабки. Человек 10 за зиму умерло. Мало людей. Многие в город едут, молодёжи нет».

В магазине люди обычно берут хлеб, курицу, колбасу, иногда промышленные товары – мыло, шампунь, но есть ещё одна категория людей, для которых праздник каждый день:

«Джентльмены, бомонд покупают 7-градусное пиво и лауку винс, которые не работают и не работали и получают пособие. Они живут безбедно и шикарно. Возьмут посылки у социального работника, а пособие пропьют. В общем замкнутый круг. Самые беззаботные, веселые, обеспеченные, а те кто работает, те работают всю жизнь. У крестьян затяжная посевная, много нервов, а у этих нервов нет».

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Возможность ещё что-то заработать – общественные работы, рассказывает социальный работник Антонина Адилевич: «Много людей заняты на общественных работах. Берут на 4 месяцы. Используем через агентство занятости курсы. Сотрудничаем с одной фирмой из Резекне, которая проводит курсы на месте. С удовольствием люди используют, так как всё на месте, не надо не куда ехать, ещё можно стипендию получить».

В основном люди обращаются к социальному работнику, чтобы получить статус, а вместе с ним пособия.

«К нам люди больше обращаются с тем, что оформляют статусы, которые мало доходов, то люди получают гарантированный минимальный уровень пособия. Также статус дает преимущество можно получить жилищное пособие, через европейскую программу выдаем продуктовые пакеты, гигиенические пакеты для детей, школьные пакеты».

Большинство крестьянских хозяйств в округе справляется с работами своими силами, продолжает Антонина Адилевич:

«Много таких занимается хозяйством, справляется своей семьей. Бывает берут работников, но не так особо. В основном семьями. Они обрабатывают землю. Держат по 5-7 коров, кто молодняком занимается. Проживают. Они остались безработными в свое время, как паевые колхозы развалились, перешли на своё хозяйство, те, конечно, уже не обращаются. Проживают с того, что получают с хозяйства».

Однако есть в Шкяуне и свои проблемы связанные с нахождением рядом с границей. К примеру, в волостном управлении висит объявление погранохраны с предупреждением:

«Если возле вашего дома, на территории волости заметите незнакомых подозрительных лиц, в том числе представителей стран Азии, Африки или Арабских государств, а также транспортные средства, которые вам кажутся подозрительными, просим немедленно сообщить нам».

По поводу нелегального пересечения границы Янина рассказала, что

с наступлением тепла появляются сообщения о задержании таких групп: «Каждое лето пограничники ловят. Каждое лето».

Однако, если неприступность границы – это работа пограничников, то безопасность своих телефонных счетов зависит от внимательности самих жителей. Нередко мобильные телефоны автоматически переключаются на белорусского оператора.

К примеру, руководитель Шкяунской библиотеки Елена Ермакович, была неприятно удивлена:

«Можно хорошо вляпаться. Подключилась к Белоруссии. Я этого не видела. У меня тариф очень хорошо поменялся. Буквально недавно заплатила. Цифирки, цифирки, пока посмотрела, что это за цифирки. Оказалось 60 минут поговорила через белорусского оператора. Есть такое дело, очень больное. Раньше так не было, теперь так получилось».

В Шкяуне основной язык общения латгальский. В разговоре нередко незаметно для себя люди гармонично переходит на русский или латышский и обратно.

Несколько лет назад в посёлке был создан фольклорный ансамбль «Gaiļupeite», в котором поёт 16 человек, рассказывает руководитель дома культуры Юрий Томилин:

«Мы латгальцы, а Шкяуня рулевой. В основном идёт старшее поколение. Молодёжь толи учится, либо уехала, дай боже куда. В освноном старше-среднее поколение. Женщины. Четверо мужчин. Двоих пригласили, а один сам пришел, хочу петь, а как человеку откажешь. Есть один мужчина ему в следующем году 80 лет и поёт с удовольствием и на мопеде не репетиции приезжает. Женщины есть и по 70 и больше лет, идут, поют и с интересом поют между прочим».

В основном ансамбль исполняет песни на латгальском, но есть в репертуаре тексты и на других языках:

«Есть и латышские песни. Нет такого, что зациклились только на латгальских песнях. У нас половина женщин поют в вокальном ансабмле поют и русские песни и латышские. Когда смотр был в позапрошлом году в Дагде белорусскую пели песню».

Гордость волости — поэтесса Мария Анджане. Тематические вечера, посвящённые ее творчеству, регулярно проходят в библиотеке, а в сентябре Шкяуне традиционно проводит дни поэзии.

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