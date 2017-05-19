Опрос: 57% жителей Латвии не знают, как действовать в случае дискриминации

 

Фото: Jānis Škapars/TVNET

В Латвии больше половины (57%) жителей не знают своих прав в случае, если станут жертвой дискриминации. Это на 10% больше, чем в ЕС в среднем, показал опрос, проведенный по заказу Фонда общественной интеграции.

При этом 14% жителей не знают, к кому обращаться в случае дискриминации, 22% вообще не стали бы обращаться за помощью.

Как отметила представитель Фонда общественной интеграции Даце Зариня-Звиедре, из-за незнания своих прав многие жители могут подвергнуться и подвергнуть окружающих дискриминации. «Это позволяет заключить, что необходимо предпринять меры, которые обеспечили бы информированность общества, понимание прав, понимание о разных формах дискриминации и возможностях ее предотвращения», - сказала она.

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Несмотря на включение вопросов интеграции общества в правовые акты и политические документы, различные достижения и попытки решить проблемы расколотого, социально и политически пассивного общества, а также уменьшить и устранить дискриминационные тенденции, де факто сплоченность латвийского общества еще не достигнута, заключают авторы исследования.

В восприятии жителей Латвии дискриминация тоже все еще остается очень актуальной проблемой. Так, по данным опроса «Евробарометр: Дискриминация в ЕС в 2015 году», почти половина (49%) жителей Латвии считает, что в стране распространены дискриминация по возрасту в отношении людей старше 55 лет и дискриминация инвалидов (43%), дискриминация из-за сексуальной ориентации (35%) и дискриминация по этническому происхождению (32%).

В ходе проведенного ООО «Safege Baltija», ООО «Comperio» и ООО «Prospero» опроса было опрошено более 1000 жителей Латвии.


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