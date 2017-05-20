С наступлением теплой погоды по берегам Гауи зацвела черемуха. Ценителей природы, культуры и активного отдыха приглашают в Сигулду, чтобы не только ощутить великолепный запах цветущей черемухи, но и посетить мероприятия Ночи музеев, понаблюдать за вторым этапом марафона SEB MTB и пройтись по одному из маршрутов Национального парка Гауи.
Время, когда цветут эти деревья, очень коротко, поэтому любителей природы приглашают в Сигулду. Время цветения черемухи можно полноценно ощутить, отправившись на прогулку по одному из сигулдских маршрутов. Пешеходные маршруты включают в себя самые значительные природные и культурно-исторические объекты в Сигулде, заранее их можно выбрать в интернете по адресу tourism.sigulda.lv, или же получить советы на месте, в туристическом информационном центре Сигулдского края по ул. Аусекля, 6.
Отметим, что время цветения черемухи совпало с отличными культурными и спортивными событиями. В субботу, 20 мая, в Турайде и Море состоится ночь музеев. Посетители смогут принять участие в различных играх, посетить концерты, послушать рассказы и легенде о Турайде у костра и многое другое. Участие в мероприятиях Ночи музеев - бесплатное.
В свою очередь в воскресенье, 21 мая, любителей спорта приглашают посетить второй этап крупнейшего в Латвии марафона - SEB MTB.
Более подробную информацию о мероприятиях можно получить на сайте sigulda.lv.