Какая погода нас ждет в понедельник

В ночь на понедельник западную и центральную часть Латвии пересечет атмосферный фронт, с утра и в первой половине дня он пройдет над восточной частью страны. Только в Видземе и Латгале ожидаются кратковременные дожди.

Ближе к полудню в Курземе, а затем в центральной и восточной части страны небо прояснится и будет светить солнце.

Ночью ветер будет умеренным, температура воздуха понизится до +7, +12 градусов, на востоке страны - до +3, +6 градусов.

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Днем западный ветер усилится, воздух прогреется до +17, +22 градусов,

на побережье - до +13, +15 градусов.

В Риге ночью будет облачно, а днем - солнечно. Ночью будет дуть слабый ветер, температура воздуха составит +11, +12 градусов. Днем ожидается умеренный северо-западный ветер, температура воздуха приблизится к отметке +20 градусов.