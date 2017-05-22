Работы нет! Жить сложно!: беженцы готовят холодный суп и рассказывают о жизни в Латвии

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В рамках программы перемещения беженцев Латвия приняла 318 человек. Многие из приезжих, уже покинули нашу страну, но те, кто решил остатся, столкнулись с большими проблемами в поисках жилья и работы.

Чтобы помочь беженцам интегрироваться в обществе, 21 мая в Риге прошло мероприятие, в рамках которого приезжие могли попробовать самостоятельно приготовить холодный суп и другую латвийскую пищу.

Среди оставшихся в Латвии в основном те, кто прибыл в страну совсем недавно - около месяца назад. Несмотря на короткий срок прибывания, некоторые уже выучили несколько фраз на латышском языке.

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Лица, ищущие убежище рассказывают, что в Латвии им нравится. Страна очень красивая, а главное - здесь спокойно. Тем не менее, есть множество трудностей, с которым приходится сталкиваться беженцам, например, языковой барьер, а в следствии, с поиском работы и жилья.

Выходец из Эритрея Махарен рассказывает, что приехал сюда восемь месяцев назад и получил статус беженца на пять лет. «Нам необходимы элементарные вещи, как и всем. Мы не ждем, что нам дадут все в руки, только самую обычную помощь, чтобы выжить и купить еды. Сейчас я снимаю жилье за 150 евро в месяц. От государства я получаю 139 евро. Работы нет, это очень сложно».

За последние два года это уже четвертое подобное мероприятие. Они организовываются для того, чтобы наладить контакт между местным населением и приезжими.

Репортаж можно посмотреть перейдя по ссылке:

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: FOTO un VIDEO: bēgļi pulcējas kultūrdraudzēšanās pasākumā. Ko patvēruma meklētāji domā par dzīvi Latvijā?

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