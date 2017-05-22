На отдельных участках дорог лимит скорости увеличили до 100 км/час

 

Фото: PantherMedia/Scanpix

На отдельных участках автодорог Латвии разрешенная скорость движения увеличена до 100 километров в час, сообщает агентство ЛЕТА.

Так, ограничение увеличено до 100 км/час на Таллинском шоссе на Саулкрастской окружной, на участке от Елгавкрасты до Светциемса, на участке Видземского шоссе от Рижской окружной до конца обновленного покрытия, на участке Даугавпилсского шоссе от Саласпилса до Икшкиле и от Ницгале до Даугавпилсской окружной, на участке Елгавского шоссе от границ Риги до путепровода на Елгавской окружной, на отдельных участках автодороги Екабпилс - граница России.

Предприятие «Latvijas valsts ceļi» призывает автоводителей выбирать скоростной режим соответственно правилам движения, состоянию дорожного покрытия и других обстоятельств езды. Знаки со скоростью движения информируют о максимально разрешенной скорости, но фактическую скорость следует выбирать соответственно ситуации.

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