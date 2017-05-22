Во вторник похолодает, возможны дожди с грозами

Утром во вторник местами в Курземе, а в течение дня и в других районах страны ожидается кратковременный дождь, местами возможны грозы, сообщает агентство ЛЕТА.

С запада увеличится облачность, будет дуть слабый или умеренный западный ветер.

Ночью температура воздуха опустится до +5..+10 градусов. Максимальная температура воздуха днем составит от +12..+14 градусов на севере Видземе и на западном побережье Курземе до +20 градусов в Латгале.

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В Риге ночью и с утра сохранится сухая погода, днем облаков станет больше, пройдут небольшие дожди, во второй половине дня или вечером возможна гроза. Ночью будет дуть юго-западный ветер, а воздух остынет до +10 градусов, в пригороде - до +7..+9 градусов. Днем ветер сменит направление на северное, а температура воздуха не превысит отметку в +17 градусов.