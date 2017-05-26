В Латвии наблюдается рекордная интенсивность ультрафиолетового излучения

Индекс ультрафиолетовой радиации в Руцаве в пятницу повысился до 7,8 пункта, такой высокий показатель в мае зарегистрирован впервые с начала его замеров в 2008 году, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Необычно высокая интенсивность ультрафиолетового излучения вызвана уменьшением толщина озонового слоя, безоблачной погодой и отражением от кучевых облаков.
Предыдущий майский рекорд - 7,3 пункта - был установлен 26 мая 2016 года.Такой показатель индекса ультрафиолетовой радиации характерен для периода летнего солнцестояния, когда солнце светит наиболее ярко.
Абсолютный рекорд - 8,4 пункта - был зарегистрирован 22 июня 2016 года. Замеры ультрафиолетового излучения в Латвии проводятся только в Руцаве.