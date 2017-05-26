В Латвии наблюдается рекордная интенсивность ультрафиолетового излучения

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Индекс ультрафиолетовой радиации в Руцаве в пятницу повысился до 7,8 пункта, такой высокий показатель в мае зарегистрирован впервые с начала его замеров в 2008 году, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.