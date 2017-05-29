У одного из пациентов ЛИЦ подтвердились подозрения на клещевой энцефалит

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

В Латвийском инфектологическом центре (ЛИЦ) у первого в этом году пациента констатирован клещевой энцефалит, сообщила агентству ЛЕТА представитель Рижской Восточной клинической университетской больницы Айя Лиетиня.

На прошлой неделе на лечении в ЛИЦ находились первые в этом году два пациента с подозрением на клещевой энцефалит.

В этом году в ЛИЦ проверено 563 снятых жителями клещей, и у 21 из них констатирован клещевой энцефалит. 166 клещей по просьбе пациентов было снято в приемном отделении ЛИЦ, остальных жители сняли самостоятельно.

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К настоящему времени из ЛИЦ выписан один пациент, болевший клещевым энцефалитом, и 12 пациентов, болевших боррелиозом (болезнью Лайма). Пациентов с эрлихиозом на лечении в ЛИЦ в этом году не было.

Первый в этом году клещ был доставлен на проверку в ЛИЦ 18 февраля.

ЛИЦ напоминает - единственным надежным способом защититься от заболевания переносимым клещами энцефалитом является вакцинация. По данным ЛИЦ, в этом году число привившихся от клещевого энцефалита существенно увеличилось - почти наполовину.

Как сообщалось, оплаченная государством вакцинация от клещевого энцефалита в этом году обеспечена детям в 27 краях Латвии.

Полностью оплачиваемая государством вакцинация обеспечивается также детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей детям на всей территории Латвии независимо от их места жительства.

С началом сезона активности клещей государство частично оплачивает вакцинацию от клещевого энцефалита также детям до двухлетнего возраста, беременным женщинам и женщинам в послеродовой период.


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