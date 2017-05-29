Федерация пенсионеров: продолжает расти число людей, живущих за чертой бедности

 

Фото: Vladimir Smirnov/TASS/Scanpix

При 12-м Сейме не внесены изменения в законодательство, которые существенно улучшили бы материальное положение малообеспеченных пенсионеров, в результате продолжает расти число пенсионеров, живущих за чертой бедности, заявила Латвийская федерация пенсионеров (ЛФП).

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Сегодня на заседание думы федерации были приглашены руководители трех коалиционных фракций.

В решении думы ЛФП говорится, что

особенно быстро ухудшается материальное положение одиноких пенсионеров, растет разница доходов между пенсионерами и работающими.

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Дума ЛФП решила обратить внимание на необходимость улучшить положение пенсионеров в ближайшее время, разработав для них систему здравоохранения, усовершенствовав систему индексации пенсий, отметив налог на недвижимость на единственное жилье и увеличив доплаты к пенсии.

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Федерация пенсионеров

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