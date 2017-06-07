Омбудсмен: сдача экзаменов на латышском языке - в интересах школьников

Требование сдавать государственные экзамены на государственном языке соответствует интересам школьников, считает омбудсмен Юрис Янсонс.

По его мнению, учащиеся программ нацменьшинств находятся сейчас в ситуации правового неравноправия по отношению к учащимся, которые учатся на русском языке, потому что последние имеют право сдавать экзамены на своем родном языке. Такой возможности, то есть сдавать экзамены на польском или эстонском языке, у учащихся соответствующих школ нацменьшинств нет. Поэтому, с точки зрения Янсонса, изменить ситуацию было бы только логично.

«Если руководствоваться лучшими интересами детей - подданных Латвии, им следует знать государственный язык на таком уровне, чтобы чувствовать себя в государстве и при последующей учебе в вузе комфортно», - сказал Янсонс. Ни одному меньшинству не запрещено развивать свой язык и культуру, но речь не идет об образовании.

Латвия и так сделала множество встречных шагов для образования в школах нацменьшинств.

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«Если есть интерес учиться в Латвии, без государственного языка будет сложно. Я сам как преподаватель сталкиваюсь с теми, кто сдает экзамен на русском языке, а потом испытывает сложности с пониманием профессионального языка на уровне высшего образования», - сказал Янсонс.

Он не считает, что для обжалования подготовленных Министерством образования и науки (МОН) поправок о сдаче экзаменов на госязыке в Конституционном суде есть основания. «Это псевдозащитники - они причиняют зло детям и школьникам.

Позвольте детям жить своей жизнью в Латвии, к которой они принадлежат»,

- заявил омбудсмен.

Как сообщалось, школьникам могут запретить выбирать язык сдачи экзаменов, то есть экзамены будут сдаваться только на латышском языке, предусматривают подготовленные МОН поправки к правилам о содержании и порядке сдачи централизованных экзаменов.

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