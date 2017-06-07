Омбудсмен: сдача экзаменов на латышском языке - в интересах школьников

Юрис Янсонс
 

Юрис Янсонс. Фото: LETA

Требование сдавать государственные экзамены на государственном языке соответствует интересам школьников, считает омбудсмен Юрис Янсонс.

По его мнению, учащиеся программ нацменьшинств находятся сейчас в ситуации правового неравноправия по отношению к учащимся, которые учатся на русском языке, потому что последние имеют право сдавать экзамены на своем родном языке. Такой возможности, то есть сдавать экзамены на польском или эстонском языке, у учащихся соответствующих школ нацменьшинств нет. Поэтому, с точки зрения Янсонса, изменить ситуацию было бы только логично.

«Если руководствоваться лучшими интересами детей - подданных Латвии, им следует знать государственный язык на таком уровне, чтобы чувствовать себя в государстве и при последующей учебе в вузе комфортно», - сказал Янсонс. Ни одному меньшинству не запрещено развивать свой язык и культуру, но речь не идет об образовании.

Латвия и так сделала множество встречных шагов для образования в школах нацменьшинств.

Реклама

«Если есть интерес учиться в Латвии, без государственного языка будет сложно. Я сам как преподаватель сталкиваюсь с теми, кто сдает экзамен на русском языке, а потом испытывает сложности с пониманием профессионального языка на уровне высшего образования», - сказал Янсонс.

Он не считает, что для обжалования подготовленных Министерством образования и науки (МОН) поправок о сдаче экзаменов на госязыке в Конституционном суде есть основания. «Это псевдозащитники - они причиняют зло детям и школьникам.

Позвольте детям жить своей жизнью в Латвии, к которой они принадлежат»,

- заявил омбудсмен.

Как сообщалось, школьникам могут запретить выбирать язык сдачи экзаменов, то есть экзамены будут сдаваться только на латышском языке, предусматривают подготовленные МОН поправки к правилам о содержании и порядке сдачи централизованных экзаменов.

    Еще по этой теме
    Школьникам могут запретить сдавать экзамены на русском языке

    Школьникам могут запретить сдавать экзамены на русском языке


    Следи за нами на странице в Facebook

    Rus.Tvnet

    популярные

    City24
    Квартира
    Квартира, Rīga, 89700 EUR
    Квартира
    Квартира, Baltezers, 495000 EUR
    Квартира
    Квартира, Rīga, 75400 EUR

    reklama.vesti.lv

    ВИДЕО: «Долгой дороге в дюнах» - 35. Как снимали легендарный фил Showbiz

    ВИДЕО: «Долгой дороге в дюнах» - 35. Как снимали легендарный фил

    Латвийская модель Карлина Цауне стала мамой Wo&Men

    Латвийская модель Карлина Цауне стала мамой

    Ученые заявили о гиганской пустоте вокруг Млечного Пути Hi-Tech

    Ученые заявили о гиганской пустоте вокруг Млечного Пути

    Лето и комары: как с ними бороться Wo&Men

    Лето и комары: как с ними бороться

    60-летний Ургант хочет, чтобы супруга «рискнула» родить ребенка Showbiz

    60-летний Ургант хочет, чтобы супруга «рискнула» родить ребенка

    Образование

    Нацменьшинства

    lsm.lv


    Самые популярные

    CITY24.LV
    Квартира
    Квартира Rīga
    70 000 EUR
    Дом
    Дом Mārupe
    220 000 EUR
    Дом
    Дом Rīga
    200 000 EUR
    Квартира
    Квартира Rīga
    87 000 EUR
    Дом
    Дом Mārupe
    95 000 EUR
    Квартира
    Квартира Rīga
    30 000 EUR
    Квартира
    Квартира Rīga
    57 999 EUR
    Дом
    Дом Ķekavas pag.
    85 000 EUR
    Новости недвижимости »
    CV Online vakances
    LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
    LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
    GALVENO GRĀMATVEDI
    GALVENO GRĀMATVEDI
    GRUPAS FINANŠU KONTROLIERI
    GRUPAS FINANŠU KONTROLIERI
    GRUPAS BIZNESA KONTROLIERI
    GRUPAS BIZNESA KONTROLIERI
    http://alkoutlet.lv

    Темы

     